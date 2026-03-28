CANLI YAYIN

Karar Resmi Gazete'de! Türkiye ve Suriye arasında gümrükte tarihi dönem

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Ankara-Şam hattında ticaretin ve sınır güvenliğinin çehresini değiştirecek devasa adım resmen atıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren "Ortak Gümrük Komitesi" kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak tarihi bir dönüm noktasını tescilledi.

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Sınır Kapıları ve Gümrükler Genel Kurumu Arasında Ortak Gümrük Komitesi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN KARARDA ŞU BİLGİLER YER ALDI:

4 Aralık 2025 tarihinde Ankara'da imzalanan ekli "Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Sınır Kapıları ve Gümrükler Genel Kurumu Arasında Ortak Gümrük Komitesi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı"nın onaylanmasına, 244 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

(Fotoğraf: Resmi Gazete ekran görüntüsü)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ TİCARET BAKANLIĞI İLE SURİYE ARAP CUMHURİYETİ SINIR KAPILARI VE GÜMRÜKLER GENEL KURUMU ARASINDA ORTAK GÜMRÜK KOMİTESİ KURULMASINA İLİŞKİN MUTABAKAT ZAPTI

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Sınır Kapıları ve Gümrükler Genel Kurumu (bundan böyle tek başına ifade edildiklerinde "Taraf", birlikte ifade edildiklerinde "Taraflar" olarak anılacaktır);

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında 29 Temmuz 2003 tarihinde Ankara/Türkiye'de imzalanan Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması'na UYGUN OLARAK;

Mevcut Mutabakat Zaptının (bundan böyle MZ olarak anılacaktır) uygulanması için yetkili makamlar olan Taraflar arasında sağlam bir şekilde tesis edilmiş işbirliği ilişkisini KABUL EDEREK;

Gümrük İdarelerinin, ticareti kolaylaştırarak ekonomik büyümeyi teşvik etme hususunda oynadığı rollerin önemini KABUL EDEREK;
Tarafların bilgi değişimine yönelik çabalarının, eşya, hizmet, sermaye ve insan kaynaklarının iki taraflı akışını teşvik etme hususunda katkı sağladığını VURGULAYARAK;

Aşağıdaki hususlarda mutabakata varmışlardır:

GENEL HÜKÜMLER

MADDE 1

1. Taraflar, gümrük konularında işbirliğini geliştirmek üzere Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Gümrük İdareleri arasında bir Ortak Gümrük Komitesi (bundan böyle "OGK" olarak anılacaktır) tesis edeceklerdir.

2. OGK, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında 29 Temmuz 2003 tarihinde Ankara/Türkiye'de imzalanan Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması'nın çerçevesinde hareket edecek ve görevini işbu MZ kapsamında yürütecektir.
3. Tarafların Gümrük İdareleri arasındaki işbirliğinin bütün yönleriyle geliştirilmesi OGK ve OGK bünyesindeki çalışma grupları çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

OGK'NIN GÖREVLERİ

MADDE 2

1. OGK, Taraflar arasında gümrük konularında işbirliğini koordine etme, teşvik etme ve geliştirmenin yanı sıra temel işbirliği alanlarını ve işbirliğinin gidişatını belirleyecektir.
2. OGK, Taraflar arasında aşağıdaki alanlarda yapılan işbirliğini koordine eder:
a) Gümrük konularındaki işbirliğinin geliştirilmesini sağlayacak yöntem ve imkanların araştırılması;
b) Sınır geçişlerinin güvenli hale getirilmesine, basitleştirilmesine ve kolaylaştırılmasına ve gümrük işlemlerinin etkinliğinin sağlanmasına yönelik ortak çaba sarf etmek suretiyle işbirliği yapılması;
c) Gümrük politikaları ve işlemleri, gümrük muhafaza, modernizasyon programları ve tedarik zinciri güvenliği konularına ilişkin bilgi ve en iyi uygulamalara dair deneyimlerin paylaşılması;
d) Dolaşımdaki eşyaya ilişkin verilerin doğruluğunun sağlanabilmesi amacıyla, gümrük işlemlerinde ve gümrük muayenesinde kullanılan teknolojilerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi;
e) Bilgi paylaşımı yoluyla gümrük işlemlerinin kolaylaştırılmasına ve gümrük kontrollerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik projelerin uygulanması;
f) Fikri mülkiyet haklarının korunması, kaçakçılığa karşı iki taraflı acil müdahale ve gümrük muhafaza alanlarında işbirliği;
g) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması çerçevesinde OGK tarafından gümrük alanında gerekli görülen diğer hususlar.

OGK'NIN YAPISI

MADDE 3

1. Taraflar usulüne uygun olarak OGK üyelerini tayin eder ve herhangi bir değişikliği diğer Tarafa ayrıca bildirirler.
2. Tarafların Gümrük İdareleri Başkanları, OGK'nın Eş Başkanları olacaktır.
3. Gümrük İdarelerinin ilgili yapısal birimlerinin başkanları, uygun görüldüğü hallerde, OGK Çalışma Gruplarına da başkanlık eder.
4. Gümrük personeli, uygun görüldüğü hallerde OGK ve Çalışma Grubu toplantılarına üye olarak katılır.
5. Yukarıdaki 2. ve 3. Paragrafta belirtilen görevler, diğer Tarafin usulüne uygun olarak bilgilendirilmesi kaydıyla, delegasyonun diğer üyelerine devredilebilir.
6. OGK çerçevesinde tesis edilen Çalışma Grupları aşağıdaki şekildedir:
a) Türkiye-Suriye Uluslararası İşbirliği ve Eğitim Çalışma Grubu
b) Türkiye-Suriye Gümrük Muhafaza Konularında İşbirliği Çalışma Grubu
c) Türkiye- Suriye Risk Yönetimi ve Gümrük Kontrolleri Çalışma Grubu
d) Türkiye- Suriye Bilgi Teknolojileri Çalışma Grubu
7. Gümrüklerle ilgili diğer alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla OGK tarafından ilave Çalışma Grupları kurulabilir.
8. Çalışma Grupları bu MZ ve OGK toplantılarında kabul edilen kararlar rehberliğinde hareket eder.
9. Çalışma Grupları yaptıkları çalışma ve faaliyetlere ilişkin gelişmeleri ve sonuçlarını düzenli olarak OGK'ya rapor eder.

OGK TOPLANTILARI

MADDE 4

1. OGK toplantıları, ideal olarak, yılda bir defa olacak şekilde, Türkiye Cumhuriyeti'nde ve Suriye Arap Cumhuriyeti'nde dönüşümlü olarak gerçekleştirilir.
2. Toplantının tarihi ve toplantı gündem maddeleri toplantıdan en az bir ay önce Taraflar arasında müzakere edilir. Diğer konular, başka diğer meseleler gibi, müzakereler esnasında OGK Eş Başkanları tarafından teklif edilebilir.
3. Taraflardan her biri, OGK bünyesinde ele alınan hususlarla ilgili diğer kamu kurumlarının temsilcilerini ve uzmanları toplantılara katılmaya davet edebilir.
4. Tarafların temsilcileri, OGK'nın olağan toplantıları dışında aciliyet arz eden konularda istişarede bulunup ortak kararlar alabilir ve bu kararları OGK'nın bir sonraki toplantısının tutanağına derç edebilir.
5. OGK toplantılarında kabul edilen kararlar, toplantıların sonunda Eş Başkanlar tarafından imzalanmak üzere kayda geçirilir.
6. OGK ve çalışma gruplarının çalışma dili, uygun görüldüğü şekilde, Tarafların resmi dilleri veya İngilizce olacaktır. OGK tarafından hazırlanacak belgelerin dili İngilizce olacaktır. Bununla birlikte, karşılıklı rıza olması koşuluyla, belgeler sadece Tarafların resmi dillerinde veya İngilizcesiyle birlikte hazırlanabilir.

SEKRETERYA

MADDE 5

1. Gümrük İdarelerinin dış ilişkilerinden sorumlu ilgili birimleri, OGK'nın Sekreterya görevini üstlenirler.
2. Sekreterya, toplantılar için gereken idari desteği sağlar.
3. Sekreterya, OGK'nın rutin işlerini sürdürür ve çalışma gruplarının çalışmalarını koordine eder.
4. Tarafların Sekreterya'daki temsilcileri birbirleriyle düzenli temas halinde olurlar ve gerekli görülmesi halinde OGK toplantıları arasındaki dönemde toplantı yapabilirler.

MALİ GİDERLER

MADDE 6

1. OGK ve çalışma gruplarının toplantılarının organize edilmesi ve gerçekleştirilmesiyle ilgili giderler ev sahibi Tarafça üstlenilir. OGK ve çalışma gruplarının toplantılarına katılım sağlayanların seyahat masrafları, aksi kararlaştırılmadıkça, Tarafların bizzat kendilerince karşılanır.
2. Taraflardan her biri, OGK ve çalışma gruplarında yer alan üyelerinin faaliyetleri için gereken tüm masrafları üstlenir.

DİĞER ANLAŞMALAR

MADDE 7

İşbu MZ hükümleri Tarafların bizzat kendilerinin taraf oldukları diğer uluslararası anlaşmalar ve sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülüklerine halel getirmez.

ANLAŞMAZLIKLARIN HALLİ

MADDE 8

1. İşbu MZ'nin yorumlanmasından ve uygulanmasından doğabilecek her tür anlaşmazlık, Taraflara ait bu MZ'nin tatbiki açısından, öncelikle Taraflar arasında yürütülecek müzakere ve istişarelerle çözümlenir. Bu şekilde çözülemeyen meseleler diplomatik kanallar vasıtasıyla çözüme kavuşturulur.
2. Taraflardan her biri, bu MZ'nin yorumlanması, uygulanması ve MZ üzerinde değişiklik yapılması veya olası bir anlaşmazlığın çözümüne ilişkin olarak diğer Taraftan istişare talebinde bulunabilir.
3. Taraflar arasında bu Maddenin 2 ve 3. Paragrafları kapsamında yürütülecek her türlü müzakere ya da istişare, Taraflarca aksi kararlaştırılmadığı sürece, yazılı talebin alınmasını takip eden 20 gün içinde başlar.

EKLEMELER VE DEĞİŞİKLİKLER

MADDE 9

1. Tarafların karşılıklı rızasıyla işbu MZ'ye ekleme ve MZ'de değişiklik yapılabilir.
2. Bu ekleme ve değişiklikler, işbu MZ'nin mütemmim cüzü sayılan ayrı protokoller şeklinde yapılır ve bu MZ'nin 10. Maddesi hükümleri gereği yürürlüğe girer.

YÜRÜLÜĞE GİRİŞ VE FESİH

MADDE 10

1. İşbu MZ, Tarafların, bu MZ'nin yürürlüğe girmesi için gerekli iç yasal sürecin tamamlandığını birbirlerine diplomatik yollarla bildirdikleri son yazılı bildirimin alındığı tarihi takip eden otuzuncu günde yürürlüğe girer.
2. İşbu MZ, süresiz olarak akdedilmiştir ve Taraflardan her biri, bu MZ'yi sona erdirme niyetini diğer tarafa yazılı olarak bildirmek suretiyle işbu MZ'yi sona erdirebilir. Bu durumda, yazılı bildirimin alındığı tarihten üç ay sonra işbu MZ feshedilir. İşbu MZ'nin feshi, buradaki hükümler uyarınca tamamlanacak olan fesih tarihinde devam etmekte olan işlemleri etkilemeyecektir.
Bu MZ, 4 Aralık 2025 tarihinde Ankara'da, Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinde, her biri eşit derecede geçerli olmak üzere iki orijinal nüsha halinde imzalanmıştır. Bu MZ'nin yorumlanmasında farklılık olması halinde İngilizce metin geçerlidir.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın