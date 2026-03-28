Karar Resmi Gazete'de! Türkiye ve Suriye arasında gümrükte tarihi dönem

4 Aralık 2025 tarihinde Ankara'da imzalanan ekli "Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Sınır Kapıları ve Gümrükler Genel Kurumu Arasında Ortak Gümrük Komitesi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı"nın onaylanmasına, 244 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Sınır Kapıları ve Gümrükler Genel Kurumu Arasında Ortak Gümrük Komitesi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ TİCARET BAKANLIĞI İLE SURİYE ARAP CUMHURİYETİ SINIR KAPILARI VE GÜMRÜKLER GENEL KURUMU ARASINDA ORTAK GÜMRÜK KOMİTESİ KURULMASINA İLİŞKİN MUTABAKAT ZAPTI

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Sınır Kapıları ve Gümrükler Genel Kurumu (bundan böyle tek başına ifade edildiklerinde "Taraf", birlikte ifade edildiklerinde "Taraflar" olarak anılacaktır);

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında 29 Temmuz 2003 tarihinde Ankara/Türkiye'de imzalanan Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması'na UYGUN OLARAK;

Mevcut Mutabakat Zaptının (bundan böyle MZ olarak anılacaktır) uygulanması için yetkili makamlar olan Taraflar arasında sağlam bir şekilde tesis edilmiş işbirliği ilişkisini KABUL EDEREK;

Gümrük İdarelerinin, ticareti kolaylaştırarak ekonomik büyümeyi teşvik etme hususunda oynadığı rollerin önemini KABUL EDEREK;

Tarafların bilgi değişimine yönelik çabalarının, eşya, hizmet, sermaye ve insan kaynaklarının iki taraflı akışını teşvik etme hususunda katkı sağladığını VURGULAYARAK;

Aşağıdaki hususlarda mutabakata varmışlardır:

GENEL HÜKÜMLER

MADDE 1

1. Taraflar, gümrük konularında işbirliğini geliştirmek üzere Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Gümrük İdareleri arasında bir Ortak Gümrük Komitesi (bundan böyle "OGK" olarak anılacaktır) tesis edeceklerdir.

2. OGK, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında 29 Temmuz 2003 tarihinde Ankara/Türkiye'de imzalanan Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması'nın çerçevesinde hareket edecek ve görevini işbu MZ kapsamında yürütecektir.

3. Tarafların Gümrük İdareleri arasındaki işbirliğinin bütün yönleriyle geliştirilmesi OGK ve OGK bünyesindeki çalışma grupları çerçevesinde gerçekleştirilecektir.