Karar Resmi Gazete'de! Türkiye ve Suriye arasında gümrükte tarihi dönem
Ankara-Şam hattında ticaretin ve sınır güvenliğinin çehresini değiştirecek devasa adım resmen atıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren "Ortak Gümrük Komitesi" kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak tarihi bir dönüm noktasını tescilledi.
Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Sınır Kapıları ve Gümrükler Genel Kurumu Arasında Ortak Gümrük Komitesi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN KARARDA ŞU BİLGİLER YER ALDI:
4 Aralık 2025 tarihinde Ankara'da imzalanan ekli "Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Sınır Kapıları ve Gümrükler Genel Kurumu Arasında Ortak Gümrük Komitesi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı"nın onaylanmasına, 244 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.
TÜRKİYE CUMHURİYETİ TİCARET BAKANLIĞI İLE SURİYE ARAP CUMHURİYETİ SINIR KAPILARI VE GÜMRÜKLER GENEL KURUMU ARASINDA ORTAK GÜMRÜK KOMİTESİ KURULMASINA İLİŞKİN MUTABAKAT ZAPTI
Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Sınır Kapıları ve Gümrükler Genel Kurumu (bundan böyle tek başına ifade edildiklerinde "Taraf", birlikte ifade edildiklerinde "Taraflar" olarak anılacaktır);
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında 29 Temmuz 2003 tarihinde Ankara/Türkiye'de imzalanan Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması'na UYGUN OLARAK;
Mevcut Mutabakat Zaptının (bundan böyle MZ olarak anılacaktır) uygulanması için yetkili makamlar olan Taraflar arasında sağlam bir şekilde tesis edilmiş işbirliği ilişkisini KABUL EDEREK;
Gümrük İdarelerinin, ticareti kolaylaştırarak ekonomik büyümeyi teşvik etme hususunda oynadığı rollerin önemini KABUL EDEREK;
Tarafların bilgi değişimine yönelik çabalarının, eşya, hizmet, sermaye ve insan kaynaklarının iki taraflı akışını teşvik etme hususunda katkı sağladığını VURGULAYARAK;
Aşağıdaki hususlarda mutabakata varmışlardır:
GENEL HÜKÜMLER
MADDE 1
1. Taraflar, gümrük konularında işbirliğini geliştirmek üzere Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Gümrük İdareleri arasında bir Ortak Gümrük Komitesi (bundan böyle "OGK" olarak anılacaktır) tesis edeceklerdir.
2. OGK, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında 29 Temmuz 2003 tarihinde Ankara/Türkiye'de imzalanan Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması'nın çerçevesinde hareket edecek ve görevini işbu MZ kapsamında yürütecektir.
3. Tarafların Gümrük İdareleri arasındaki işbirliğinin bütün yönleriyle geliştirilmesi OGK ve OGK bünyesindeki çalışma grupları çerçevesinde gerçekleştirilecektir.
OGK'NIN GÖREVLERİ
MADDE 2
1. OGK, Taraflar arasında gümrük konularında işbirliğini koordine etme, teşvik etme ve geliştirmenin yanı sıra temel işbirliği alanlarını ve işbirliğinin gidişatını belirleyecektir.
2. OGK, Taraflar arasında aşağıdaki alanlarda yapılan işbirliğini koordine eder:
a) Gümrük konularındaki işbirliğinin geliştirilmesini sağlayacak yöntem ve imkanların araştırılması;
b) Sınır geçişlerinin güvenli hale getirilmesine, basitleştirilmesine ve kolaylaştırılmasına ve gümrük işlemlerinin etkinliğinin sağlanmasına yönelik ortak çaba sarf etmek suretiyle işbirliği yapılması;
c) Gümrük politikaları ve işlemleri, gümrük muhafaza, modernizasyon programları ve tedarik zinciri güvenliği konularına ilişkin bilgi ve en iyi uygulamalara dair deneyimlerin paylaşılması;
d) Dolaşımdaki eşyaya ilişkin verilerin doğruluğunun sağlanabilmesi amacıyla, gümrük işlemlerinde ve gümrük muayenesinde kullanılan teknolojilerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi;
e) Bilgi paylaşımı yoluyla gümrük işlemlerinin kolaylaştırılmasına ve gümrük kontrollerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik projelerin uygulanması;
f) Fikri mülkiyet haklarının korunması, kaçakçılığa karşı iki taraflı acil müdahale ve gümrük muhafaza alanlarında işbirliği;
g) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması çerçevesinde OGK tarafından gümrük alanında gerekli görülen diğer hususlar.