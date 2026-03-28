Karadeniz’de mayın ve İHA tehlikesi: Türkiye gereken tedbirleri aldı

Deniz Kuvvetleri, 26 Mart 2022'den itibaren Karadeniz'de keşif-gözetleme, karakol ve şüpheli mayın/İDA/İHA tespitlerinin etkisiz hale getirilmesi görevlerini kesintisiz sürdürüyor. Bu kapsamda bölgeye; fırkateynler, denizaltı, karakol gemisi, mayın avlama gemileri, helikopterler ve insansız hava araçları (İHA) konuşlandırıldı.

Milli Savunma Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın açıkladığı bilgilere göre, Türkiye'nin öncülüğünde Romanya ve Bulgaristan'ın da katılımıyla 11 Ocak 2024'te İstanbul'da imzalanan Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu (MCM Black Sea) Mutabakat Muhtırası, 2 Temmuz 2024'te aktif hale getirildi.

Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşının Karadeniz'de yarattığı sürüklenen mayın ve insansız silah (İHA/İDA) tehditlerine karşı bölgedeki güvenliği güçlendirmek için önemli adımlar attı.

Ek olarak, 17 Aralık 2025'ten itibaren Cengiz Topel/Kocaeli Meydanı'na 3 TB-2 İHA konuşlandırıldı, Karadeniz'de ise 2 fırkateyn sürekli görev yapıyor. Şu anda haftada 4 sorti Deniz Karakol uçağı ve 4 sorti İHA uçuşu ile helikopterler tarafından mayın gözetleme faaliyetleri yürütülüyor.

SAS timleri tarafından tüm teşhis edilen şüpheli cisimler güvenli bir şekilde imha edildi.

275 şüpheli cisim tespit edildi; bunlardan 10'u mayın, 8'i kamikaze İHA, 11'i ise kamikaze İDA olarak belirlendi,

28 bin 150 saat seyir, 7 bin 711 saat uçuş, 1.554 sorti icra edildi,

Bugüne kadar yapılan faaliyetlerde;

"SAVAŞIN YOL AÇTIĞI RİSKLER İÇİN AZAMİ ÖNLEMLER ALINDI"

Deniz Kuvvetleri'nin faaliyetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı gibi sivil kurumlarla ve Karadeniz'e komşu ülkelerin unsurlarıyla koordinasyon içinde sürdürülüyor. Ayrıca Batı Karadeniz'deki sondaj ve araştırma gemileri ile bunlara destek sağlayan gemiler de sürekli gözetim altında tutuluyor.

Bakanlık, Rusya-Ukrayna savaşının Karadeniz'de yol açtığı risklerin en aza indirilmesi için azami önlemlerin alındığını, faaliyetlerin devletin tüm ilgili kurumlarıyla koordineli şekilde devam ettiğini vurguladı.