MSB kaynaklarından İncirlik açıklaması: Olumsuz bir durum yok

(Foto: AA)

Yapılan bilgilendirmede, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve herhangi bir saldırı ya da olumsuz durumun bulunmadığı belirtildi.

MSB kaynakları, siren seslerinin yanlış alarmdan kaynaklandığının değerlendirildiğini ifade etti.

MSB kaynaklarından yapılan açıklama şöyle: "Sosyal medyada İncirlik'te sirenlerin çaldığına dair paylaşımlar yapılmaktadır.

Herhangi bir saldırı veya olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Yanlış alarm olduğu değerlendirilmektedir."