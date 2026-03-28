Galata Kulesi davasında karar! İBB’ye ret: Tartışma bitti

Galata Kulesi davasında mahkeme son noktayı koydu. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kuleyi kendi adına tescil talebi reddedildi. Kararla birlikte Galata Kulesi’nin mazbut vakıf statüsü korunurken, yönetimin Vakıflar Genel Müdürlüğünde kalacağı kesinleşti.

İstanbul'un simge yapılarından Galata Kulesi'nin mülkiyetine ilişkin dava sonuçlandı. İstanbul 18'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin tapu iptal ve tescil talebi reddedildi.

GALATA KULESİ DAVASINDA MAHKEME İBB'NİN TALEBİNİ REDDETTİ

Mahkeme kararıyla birlikte Galata Kulesi'nin mevcut statüsü korunurken, mülkiyetin vakıf kapsamında kalmaya devam edeceği netleşti.

GALATA KULESİ'NDE VAKIF KAYITLARI BELİRLEYİCİ OLDU

Yargılama sürecinde sunulan belgelerde, Galata Kulesi'nin İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Bereketzade Mahallesi'nde yer aldığı ve geçmiş kayıtlarında "Kule-i Zemin Vakfı" olarak geçtiği tespit edildi.

1900 tarihli tapu kayıtları ile 12 Haziran 1943 tarihli kadastro belgelerinde kulenin vakıf mülkü olduğuna dair açık ifadeler yer aldı. Ayrıca yalnızca tapu değil, temessük kayıtları başta olmak üzere çok sayıda arşiv belgesinde de aynı vakıf kaydı doğrulandı.

Söz konusu vakfın 1923 yılında mazbut vakıflar arasına alındığı ve bu tarihten itibaren yapının Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yönetildiği belirlendi.

GALATA KULESİ'NİN KORUMA VE TESCİL SÜRECİ

Galata Kulesi ve çevresi, İstanbul 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 24 Aralık 2009 tarihli kararıyla korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edildi.

Ayrıca 5737 sayılı Vakıflar Kanunu kapsamında kule, 13 Mayıs 2019 tarihinde mazbut "Kule-i Zemin Vakfı" adına resmi olarak tescillendi.

GALATA KULESİ KARARI NEDEN ÖNEMLİ?

Bu karar, yıllardır süren mülkiyet tartışmasını sona erdirdi. Mahkemenin vakıf kayıtlarını esas alması, benzer tarihi eser davaları açısından da emsal niteliği taşıyabilecek bir hukuki çerçeve ortaya koydu.

Kararla birlikte Galata Kulesi'nin yönetimi Vakıflar Genel Müdürlüğünde kalırken, yapının statüsü hukuken kesinleşmiş oldu.

❓ GALATA KULESİ DAVASI HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Galata Kulesi kime ait?

Galata Kulesi, mazbut vakıf statüsünde olup Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yönetilmektedir.

İBB neden dava açtı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kulenin kendi adına tescil edilmesini talep ederek tapu iptal ve tescil davası açtı.

Mahkeme neden reddetti?

Mahkeme, vakıf kayıtları, arşiv belgeleri ve yürürlükteki mevzuatı dikkate alarak talebi reddetti.

Karar kesin mi?

Kararla birlikte mevcut statü hukuken netleşmiş oldu; kule vakıf mülkiyetinde kalmaya devam edecek.