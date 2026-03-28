İzmir’de e-Devlet’in birebir kopyasını yapan dolandırıcılar, TOKİ “İlk Evim” hayali kuran vatandaşları hedef aldı. Sahte başvuru ekranlarıyla milyonlarca lira toplayan şebekeye operasyon düzenlendi. 34 kişi gözaltına alındı, 25’i tutuklandı.

İzmir merkezli yürütülen soruşturmada, dolandırıcıların resmi e-Devlet sistemine neredeyse birebir benzeyen sahte internet siteleri kurduğu ortaya çıktı.

🧨 E-DEVLET GÖRÜNÜMLÜ SİTEYLE BÜYÜK VURGUN

Şebeke, özellikle TOKİ'nin "İlk Evim" kampanyasına başvurmak isteyen vatandaşları hedef aldı. Kullanıcılar sahte siteye yönlendirilerek başvuru yaptıklarını düşünürken, kişisel bilgileri ve ödedikleri ücretler doğrudan dolandırıcıların eline geçti.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin bu yöntemle 1 milyon 44 bin TL haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

OPERASYON KAPSAMINDA:

34 şüpheli gözaltına alındı

25 kişi tutuklandı

Diğer şüphelilerle ilgili adli süreç devam ediyor

🧠 DOLANDIRICILIK YÖNTEMİ NASIL İŞLEDİ?

Şebekenin kullandığı yöntem oldukça profesyonel:

E-Devlet arayüzü birebir taklit edildi

"TOKİ başvuru ekranı" oluşturuldu

Sosyal medya ve reklamlarla sahte siteye yönlendirme yapıldı

Vatandaşlardan "başvuru ücreti" adı altında para alındı

Bu sistem sayesinde birçok kişi dolandırıldığını fark etmeden ödeme yaptı.

⚠️ UZMANLARDAN KRİTİK UYARI: BU DETAYLARA DİKKAT

Uzmanlar, bu tür dolandırıcılıkların giderek arttığını belirterek vatandaşları şu konularda uyarıyor:

🔒 Sadece turkiye.gov.tr adresini kullanın

🔒 Linklere tıklayarak değil, adresi kendiniz yazın

🔒 IBAN ile ödeme isteyen sitelerden uzak durun

🔒 "Acele edin" baskısı kuran sayfalara güvenmeyin

🔒 Resmi işlemler için ekstra ücret talep edilmez

🔍 BU DOLANDIRICILIK NEDEN TEHLİKELİ?

Bu yöntem klasik dolandırıcılıklardan daha riskli çünkü:

Gerçeğine çok yakın tasarlanıyor

Devlet kurumu güveni kullanılıyor

Toplu mağduriyet oluşturuyor

Bu nedenle uzmanlar, özellikle sosyal medya üzerinden gelen başvuru linklerine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

📌 TOKİ BAŞVURUSU NASIL GÜVENLİ YAPILIR?

TOKİ başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar için güvenli yöntem:

Tarayıcıya turkiye.gov.tr yazın

E-Devlet sistemine giriş yapın

Resmi TOKİ hizmetlerini buradan kontrol edin

👉 Bunun dışındaki hiçbir siteye güvenmeyin

SAHTE TOKİ BAŞVURU SİTESİYLE MİLYONLUK DOLANDIRICILIK

TOKİ "İlk Evim" dolandırıcılığı nasıl yapıldı?

Dolandırıcılar, e-devlet sistemine benzeyen sahte siteler kurarak vatandaşların kişisel bilgilerini aldı ve çeşitli bahanelerle para talep etti.

Vatandaşlar nasıl kandırıldı?

"Peşinat", "sigorta bedeli" ve "ilk taksit" gibi gerekçelerle IBAN üzerinden ödeme istendi. Sahte dekont sistemiyle güven sağlandı.

Kaç kişi mağdur oldu?

İzmir'de 18 kişi bu yöntemle dolandırıldı.

Toplam ne kadar para dolandırıldı?

Toplam 1 milyon 44 bin 660 TL haksız kazanç elde edildi.

Operasyonda kaç kişi yakalandı?

34 şüpheli gözaltına alındı, 25'i tutuklandı. 11 firari aranıyor.

UYARI: SAHTE SİTELERE DİKKAT

Yetkililer, vatandaşların e-devlet işlemlerini yalnızca resmi adresler üzerinden yapmaları ve IBAN'a para gönderme taleplerine karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor.