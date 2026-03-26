İletişim Başkanı Duran: Türkiye kararlı yürüyüşünü sürdürecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde Türkiye, bölgesinde ve dünyada söz sahibi, etkinliği giderek artan bir ülke konumuna gelmiştir." ifadesini kullandı.

Duran'ın, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Mart'taki Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı, "İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları ve Türkiye'nin dış politikasıyla ilgili açıklamalarından bölümler ve yürütülen diplomatik faaliyetler" yer aldı.

Burhanettin Duran, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde Türkiye, bölgesinde ve dünyada söz sahibi, etkinliği giderek artan bir ülke konumuna gelmiştir. Ülkemiz, izlediği ilkeli dış politika sayesinde çatışma süreçlerini doğru analiz etmiş, milletimizin huzurunu ve güvenliğini öncelemiş, tuzaklara düşmeden ateş çemberinin dışında kalmayı başarmıştır. Türkiye, emin ellerde, ilkeli ve kararlı yürüyüşünü aynı azim ve istikrarla sürdürecektir."