Çengelköy’de dehşet evi! Ünlülere yönelik operasyonda kan donduran iddialar ortaya çıktı

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda yeni detaylar gün yüzüne çıkıyor. Hakkında yakalama kararı bulunan Öncü Sönmez’e ilişkin dosyaya giren tanık ifadesi, Çengelköy’deki lüks bir villada kurulduğu öne sürülen kirli düzeni tüm çarpıcılığıyla gözler önüne serdi. “Çekim” bahanesiyle çağrılan genç kadınlar, uyuşturucu partileri, kripto para ile yapılan ödemeler ve şantaj iddiaları soruşturmanın seyrini değiştirecek nitelikte.

Dosyaya giren ifadeye göre, Çengelköy'de bulunan bir evde düzenlenen organizasyonların sıradan eğlenceler olmadığı, sistematik bir yapının parçası olduğu öne sürüldü.

ÇENGELKÖY'DEKİ SIR EVDE KOSTÜM ZEHİR PARTİLERİ

Tanık beyanında Öncü Sönmez'in evinde gerçekleştirildiği iddia edilen partilerde dikkat çeken detayları aktarıldı. İfadede, Öncü Sönmez'in Çengelköy'deki evinde düzenlediği ileri sürülen partilerde kadınlara kostüm giydirildiği, "şişe çevirmece" oynatıldığı ve uyuşturucu madde kullanımının yaygın olduğu öne sürüldü.

"ÜCRETSİZ UYUŞTURUCU DAĞITIMI" İDDİASI

Tanık beyanında organizasyonların yalnızca eğlenceyle sınırlı kalmadığı, aynı zamanda sistemli bir dağıtım ağı bulunduğu da öne sürüldü. Tanık beyanına göre, partilere katılanlara uyuşturucu maddelerin evde bulunan korumalar ve çalışanlar tarafından ücretsiz dağıtıldığı, organizasyonların sık sık aynı adreste yapıldığı iddia edildi.

GENÇ KIZLARA 'SET' TUZAĞI VE ŞANTAJ KASETLERİ

İfadede yer alan en çarpıcı başlıklardan biri ise genç kadınlara yönelik iddialar oldu. İfadede ayrıca 17-20 yaş aralığındaki genç kadınların "çekim" ve "set" bahanesiyle ajanslar üzerinden eve çağrıldığı, burada cinsel ilişkiye zorlandıkları ve bazı görüntülerin kayıt altına alındığı öne sürüldü.

KRİPTO PARA VE STERLİN İLE KİRLİ ÖDEME TRAFİĞİ

İddialara göre kurulan sistemde ödeme trafiği de dikkat çekici. Beyanda, kadınlara 100 bin TL ödeme yapıldığı, ödemelerin kripto para veya sterlin üzerinden gerçekleştirildiği, istenilenin yapılmaması halinde ise şiddet uygulandığı ve paranın geri alındığı iddia edildi.

ŞOKE EDEN DETAY: 'İPHONE 17 PRO MAX' İLE ÖDÜLLENDİRİLEN ARACİLAR

Dosyada yer alan bir diğer dikkat çekici iddia ise aracılara verilen ödüller oldu. Yine tanık beyanında kadın temin ettiği öne sürülen kişiye "iPhone 17 Pro Max lacivert" verildiği belirtildi.