10 siyasi partinin mali denetim kararları Resmi Gazete'de
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Anayasa Mahkemesi (AYM) 10 siyasi partinin 2021 yılına ait mali denetimlerini tamamladı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, partilerin hesapları mevzuata uygun bulundu.
Türkiye'de siyasi partilerin mali yapısına ilişkin önemli bir süreç daha tamamlandı. Anayasa Mahkemesi tarafından yürütülen denetimler kapsamında, aralarında Türkiye İşçi Partisi ve Hür Dava Partisi'nin de bulunduğu 10 partinin 2021 yılı kesin hesapları mercek altına alındı.
AYM TARAFINDAN MALİ DENETİME ALINAN SİYASİ PARTİLER
- Yurt Partisi
- Milli Parti
- Millet Partisi
- Sosyalist Emekçiler Partisi
- Merkez Parti
- Liberal Demokrat Parti
- Hür Dava Partisi
- Ebedi Nizam Partisi
- Türkiye İşçi Partisi
- Demokratik Bölgeler Partisi
KANUNA UYGUN BULUNDU
Yüksek Mahkeme, yapılan incelemeler sonucunda söz konusu partilerin mali kayıtlarının doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna hükmetti.