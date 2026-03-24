Başkan Erdoğan Kazakistan Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye ile Kazakistan ikili ilişkilerini, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Liderler, Türkiye ile Kazakistan ikili ilişkilerini, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.
Cumhurbaşkanımız görüşmede, Türkiye ile Kazakistan arasındaki ilişkileri daha ileri seviyeye taşımak için gayretlerin sürdüğünü, önümüzdeki süreçte adımlar atmaya devam edeceklerini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'da gerçekleşen Anayasa referandumu neticelerinin hayırlara vesile olması temennisini dile getirirken, Tokayev'in Ramazan ve Nevruz bayramlarını da tebrik etti."