Başkan Erdoğan'ı hedef almıştı! İsmail Arı gözaltında
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, katıldığı bir televizyon programında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ailesini hedef alarak asılsız ithamlarda bulunan BirGün gazetesi muhabiri İsmail Arı hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlattı. Kamu kaynakları ve vakıflar üzerinden gerçek dışı iddialar ortaya atarak dezenformasyon yapan Arı, emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.
BirGün gazetesi muhabiri İsmail Arı, geçtiğimiz günlerde konuk olduğu bir yayında, Başkan Erdoğan ve ailesine yönelik somut hiçbir belgeye dayanmayan iddialar öne sürdü.
Erdoğan ailesinin 20 civarında vakfın yöneticisi olduğunu iddia eden İsmail Arı, "Bu vakıfların önemli kısmı Bilal Erdoğan'ın yönetiminde. Bu vakıflarda kamu kaynakları üzerinden milyarlarca liranın döndüğünü söyleyebiliriz" ifadelerini kullanarak kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalıştı.
ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI DÜĞMEYE BASTI
Söz konusu asılsız iddiaların ve dezenformasyonun ardından yargı makamları vakit kaybetmeden harekete geçti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Arı'nın beyanlarının toplumda yanıltıcı bilgi yayma amacı taşıdığı gerekçesiyle, "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlattı.
İSMAİL ARI GÖZALTINDA
Soruşturmanın açılmasının ardından Arı, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.