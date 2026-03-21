Siyasi partilerde bayramlaşma günü: AK Parti 14 parti ile görüşüyor

Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde siyasi partiler arası geleneksel bayramlaşma trafiği başladı. AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen program kapsamında, iktidar partisi heyeti 14 farklı siyasi parti ile bayramlaşacak. CHP'nin yer almadığı programın ilk konuğu ise Cumhur İttifakı ortağı MHP oldu. Görüşmelerde Orta Doğu'daki kriz, İsrail'in soykırıma varan saldırıları, Türkiye'nin 'güvenli liman' konumu ve 'Terörsüz Türkiye' hedefleri masaya yatırıldı. A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, AK Parti Genel Merkezi'nden siyasetteki son gelişmeleri ve masadaki önemli mesajları aktardı.

Siyasi partilerde bayramın ikinci günü, gelenekselleşen partiler arası bayramlaşma mesaisiyle geçiyor. AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen programın detaylarını aktaran A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, "Şu anda AK Parti Genel Merkezi'ndeyiz ve AK Parti'nin 14 parti ziyaretçisi olacak bu bayramda da." ifadelerini kullandı.

CHP İLE BAYRAMLAŞMA YAPILMAYACAK

AK Parti'nin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile bayramlaşmayacağını belirten Ağaoğlu, "CHP ile bayramlaşmayacak AK Parti, CHP bayramlaşması söz konusu değil. Onun dışındaki hemen hemen tüm partilerle bayramlaşma söz konusu." sözleriyle aktardı. Görüşmelerde ev sahibi AK Parti heyetine Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur'un başkanlık ettiği bildirildi.

İLK KONUK MHP: GÜNDEM ORTA DOĞU VE GAZZE

Bayramlaşma programı kapsamında AK Parti'nin ilk misafiri Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) oldu. MHP heyetine Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz başkanlık etti. İki parti arasındaki görüşmenin en önemli gündem maddesini bölgesel gelişmeler ve Orta Doğu'daki ateş çemberi oluşturdu. Bölgedeki sıcak çatışmalara dikkat çeken Ağaoğlu, "Tabii ki gündem İran'a yönelik saldırılar, savaş daha doğrusu. ABD ve İsrail'in saldırıları, bu arada İsrail'in Lübnan'a, Gazze'ye yönelik saldırıları en önemli gündem maddesini oluşturuyor." ifadelerini kullandı. Karşılıklı görüşmelerde, bu bayramın bölgedeki kanın ve savaşın bitmesine vesile olması temennilerinin sıkça dile getirildiği öğrenildi.

"EVDEKİ HESAP İRAN'A UYMADI"

Görüşmede Türkiye'nin bölgedeki istikrarı ve güvenliği ön plana çıktı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur'un Türkiye'nin önceliğinin 86 milyonun güvenliği olduğunu vurguladığını söyleyen Ağaoğlu, "Türkiye'nin güvenli liman olduğu yine bu ziyarette vurgulanmış oldu." sözleriyle aktardı. Aynı temennileri paylaşan MHP heyetinin de Türkiye'nin güvenli liman olma özelliğinin sürdürülmesine işaret ettiğini belirten Ağaoğlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın bölgedeki tansiyona ilişkin, "Evdeki hesap İran'a uymadı." ifadelerini kullandığını aktardı.

BAYRAM SONRASI "TERÖRSÜZ TÜRKİYE" MESAİSİ BAŞLIYOR

Masadaki bir diğer kritik ve stratejik başlık ise terörle mücadele oldu. Bayram sonrası siyasetin ve Meclis'in oldukça hareketli günler yaşayacağını belirten Ağaoğlu, "Bir başka gündem başlığı da 'Terörsüz Türkiye' olacak. Terörsüz Türkiye konusu da bayramdan sonra hareketlenecek. Bu kapsamda yasal düzenlemeler söz konusu." sözleriyle aktardı. Partiler arası bayramlaşma ziyaretlerinde bu önemli başlıkların gün boyu konuşulacağını ifade eden Ağaoğlu, AK Parti Genel Merkezi'ndeki bayramlaşma trafiğinin öğle saatlerine kadar yoğun bir şekilde devam edeceğini bildirdi.