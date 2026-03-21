Ordu'da kıyıya insansız deniz aracı vurdu

Ordu'nun Ünye ilçesinde sahilde insansız deniz aracı (İDA) bulundu. Olayla ilgili yetkililerden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Yüceler Mahallesi sahilinde insansız deniz aracı (İDA) bulundu. Edinilen bilgilere göre, sahilde bir cismin bulunduğunu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

GÜVENLİK ÇEMBERİNE ALINDI

Yapılan incelemede cismin insansız deniz aracı (İDA) olduğu değerlendirildi. Bölgede jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alınırken, çevre güvenlik çemberine alındı.

AÇIĞA ÇEKİLECEK

Yapılacak detaylı incelemenin ardından İDA'nın yaklaşık 2 mil açığa çekilerek imha edileceği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. Yetkililerden resmi bir açıklama henüz gelmedi.