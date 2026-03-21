New York'ta "elleri kanlı" teknoloji devi protesto edildi

ABD ve İsrail’in savaş makinelerine yapay zeka desteği sağlayan yazılım devi Palantir, New York’taki merkezi önünde yüzlerce protestocunun hedefi oldu. Gazze’den Yemen’e kadar Orta Doğu’yu ateş hattına çeviren "Maven" platformuyla sivil katliamlarına hedefleme desteği sunan şirketin önünde "kanlı eller" pankartları yükseldi.

Şirket binasının önünde toplanan yüzlerce gösterici önce oturma eylemi yaptı, daha sonra yere yatarak caddeyi trafiğe kapattı.

Palantir aleyhine sloganlar atan göstericilerden bazıları, "Palantir'den faydalananların elleri kanlı" yazılı pankartlar taşıdı.

Bir süre sonra olay yerine gelen polis, 6. Cadde'yi trafiğe kapatan göstericilerin eylemine son verdi.

SOYKIRIMIN HEDEFLEME MOTORU: MAVEN PLATFORMU

ABD merkezli yazılım şirketi Palantir, yapay zekayı kullanarak çok sayıda kaynaktan bilgi çekebiliyor ve bu bilgileri grafikler, tablolar ve ısı haritaları halinde derleyen veri analiz yazılımı sunuyor.

Palantir'in müşterileri arasında İsrail Savunma Kuvvetleri, ABD Savunma Bakanlığı, düzinelerce büyük şirket ve ülkeler bulunuyor.

İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırıma devam etmesine rağmen Palantir'in Ocak 2024'ten bu yana İsrail ordusuyla yakın işbirliği içinde çalıştığı ve Tel Aviv'deki ofisinin son iki yılda hızla büyüdüğü biliniyor.

TEKNOLOJİ DEVİNDEN İSRAİL ORDUSU İLE KİRLİ İŞ BİRLİĞİ

ABD tarafından kurulan Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi'nde (CMCC), kullanılan sistemler arasında, Palantir tarafından geliştirilen ve savaş bölgelerinden elde edilen gözetleme verilerini toplayıp analiz edebilen "Maven" adlı yapay zeka destekli hedefleme platformu bulunuyor.

Maven platformu uydulardan, insansız hava araçlarından, telekomünikasyon verilerinden, casus uçaklardan, internetten ve açık kaynaklardan topladığı bilgileri ortak bir uygulamada kullanıma sunuyor.

ABD ordusu tarafından "yapay zeka destekli savaş alanı platformu" olarak adlandırılan Maven, sadece Gazze'de kullanılmıyor.

Platform Yemen, Suriye ve Irak dahil Orta Doğu'da pek çok ülkede ABD hava saldırılarını yönlendirmek için konuşlandırılıyor.

ESKİ ÇALIŞANLARINDAN İTİRAF: "SUÇ ORTAĞI OLUYORLAR"

Şirketten ayrılan 13 çalışan, daha önce yaptıkları açıklamada, "Palantir dahil olmak üzere büyük teknoloji şirketleri, oligarkların önderlik ettiği bir devrim kisvesi altında otoriterliği normalleştirerek giderek daha fazla suç ortağı oluyorlar. Bu eğilime karşı direnmeliyiz." ifadelerini kullanmıştı.

İlk Palantir çalışanlarının, bu teknolojileri geliştirmenin etik açıdan taşıdığı ağırlığı anlamadığını vurgulayan 13 kişi, "Bu ilkeler artık ihlal ediliyor ve Palantir Technologies'de ve Silikon Vadisi'nde hızla ortadan kaldırılıyor." değerlendirmesinde bulunmuştu