Ateş çemberinde ihracat rüzgarı: Rusya ve Körfez rotayı Türkiye'ye çevirdi
Orta Doğu’da tırmanan ABD-İsrail-İran gerilimi küresel ticaret dengelerini değiştirirken, Türkiye yaş meyve ve sebze ihracatında yeni bir dönemin kapılarını araladı. Bölgedeki savaş nedeniyle tedarik zinciri kopan Rusya, rotayı yeniden Türkiye pazarına çevirirken, Antalya’daki paketleme tesislerinde büyük bir ihracat hareketliliği başladı. Hem Rusya hem de Körfez ülkelerinden gelen yoğun talep, Türk çiftçisi ve ihracatçısı için yeni bir umut ışığı oldu.
Yıllardır yaş sebze ihtiyacının büyük bir bölümünü İran'dan karşılayan Rusya, bölgede patlak veren savaşın ardından tedarik noktasında sıkıntı yaşayınca yönünü yeniden Türkiye'ye döndürdü.
RUSYA PAZARINDA YENİ DÖNEM: TEDARİK ZİNCİRİ TÜRKİYE'YE EMANET
Moskova yönetimi, 2015 yılında yaşanan uçak krizinden bu yana mesafeli durduğu Türkiye pazarını, güvenli liman olarak belirledi. Başta domates, biber, salatalık ve patlıcan olmak üzere tonlarca ürün, Antalya'dan kara ve deniz yoluyla Rusya'ya sevk edilmeye başlandı. Paketleme tesislerinde yaşanan bu yoğunluk, ihracatın önümüzdeki süreçte daha da artacağının sinyallerini veriyor.
"TÜRKİYE GÜVENİLİR BİR TEDARİKÇİ KONUMUNDA"
İhracat sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan İhracatçı Ramazan Keskin, "Ülkemiz bu ateş çemberinde hala güvenilir bir tedarikçi konumunda ve bunu da daha da pekiştirmiş olacak. En azından bizim ülkemizde biz gıda krizi yaşamayacağız, ürüne erişme konusunda bir problemimiz olmayacak öngörümüz var" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin üretim kapasitesinin yeterli olduğunu vurgulayan Keskin, "Daha önce de neredeyse Rusya'nın yüzde 80 sebzesini yollayan ülke olarak biz üretimde hazırız. Oraya da gerekli ihracatı yapacak pozisyondayız. Bizim için uzun vadede ben avantajlı olacağını düşünüyorum, özellikle ihracat konusunda. Bekleyip göreceğiz" sözleriyle süreci aktardı.