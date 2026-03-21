Ateş çemberinde ihracat rüzgarı: Rusya ve Körfez rotayı Türkiye'ye çevirdi

KÖRFEZ PAZARI YENİDEN CANLANIYOR

Sadece Rusya değil, Körfez ülkeleri de Türk ihracatçısının radarında. Uzun süredir İran'ın kontrolünde olan ve Türkiye'nin minimum düzeyde ihracat yapabildiği Körfez pazarında, dengelerin değişmesi bekleniyor. Bölgedeki olumsuzlukların Türkiye lehine bir ivme kazandıracağı öngörülürken, ürünlerin değerinde satılması hedefleniyor.

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan İhracatçı Adil Kerem, "Körfez ülkelerine biz ihracat yapamıyorduk. Tamamen İran'ın kontrolünde. Körfez'deki bu olumsuzluk bize olumlu yönde etki edeceğini düşünüyoruz. Önümüzdeki süreçte bunu da görebiliriz. Bu demektir ki ihracatımız hem Körfez'e hem Rusya'ya artacak" dedi.