Ateş çemberinde ihracat rüzgarı: Rusya ve Körfez rotayı Türkiye'ye çevirdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Orta Doğu’da tırmanan ABD-İsrail-İran gerilimi küresel ticaret dengelerini değiştirirken, Türkiye yaş meyve ve sebze ihracatında yeni bir dönemin kapılarını araladı. Bölgedeki savaş nedeniyle tedarik zinciri kopan Rusya, rotayı yeniden Türkiye pazarına çevirirken, Antalya’daki paketleme tesislerinde büyük bir ihracat hareketliliği başladı. Hem Rusya hem de Körfez ülkelerinden gelen yoğun talep, Türk çiftçisi ve ihracatçısı için yeni bir umut ışığı oldu.

Yıllardır yaş sebze ihtiyacının büyük bir bölümünü İran'dan karşılayan Rusya, bölgede patlak veren savaşın ardından tedarik noktasında sıkıntı yaşayınca yönünü yeniden Türkiye'ye döndürdü.

RUSYA PAZARINDA YENİ DÖNEM: TEDARİK ZİNCİRİ TÜRKİYE'YE EMANET

Moskova yönetimi, 2015 yılında yaşanan uçak krizinden bu yana mesafeli durduğu Türkiye pazarını, güvenli liman olarak belirledi. Başta domates, biber, salatalık ve patlıcan olmak üzere tonlarca ürün, Antalya'dan kara ve deniz yoluyla Rusya'ya sevk edilmeye başlandı. Paketleme tesislerinde yaşanan bu yoğunluk, ihracatın önümüzdeki süreçte daha da artacağının sinyallerini veriyor.

"TÜRKİYE GÜVENİLİR BİR TEDARİKÇİ KONUMUNDA"

İhracat sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan İhracatçı Ramazan Keskin, "Ülkemiz bu ateş çemberinde hala güvenilir bir tedarikçi konumunda ve bunu da daha da pekiştirmiş olacak. En azından bizim ülkemizde biz gıda krizi yaşamayacağız, ürüne erişme konusunda bir problemimiz olmayacak öngörümüz var" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin üretim kapasitesinin yeterli olduğunu vurgulayan Keskin, "Daha önce de neredeyse Rusya'nın yüzde 80 sebzesini yollayan ülke olarak biz üretimde hazırız. Oraya da gerekli ihracatı yapacak pozisyondayız. Bizim için uzun vadede ben avantajlı olacağını düşünüyorum, özellikle ihracat konusunda. Bekleyip göreceğiz" sözleriyle süreci aktardı.

KÖRFEZ PAZARI YENİDEN CANLANIYOR

Sadece Rusya değil, Körfez ülkeleri de Türk ihracatçısının radarında. Uzun süredir İran'ın kontrolünde olan ve Türkiye'nin minimum düzeyde ihracat yapabildiği Körfez pazarında, dengelerin değişmesi bekleniyor. Bölgedeki olumsuzlukların Türkiye lehine bir ivme kazandıracağı öngörülürken, ürünlerin değerinde satılması hedefleniyor.

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan İhracatçı Adil Kerem, "Körfez ülkelerine biz ihracat yapamıyorduk. Tamamen İran'ın kontrolünde. Körfez'deki bu olumsuzluk bize olumlu yönde etki edeceğini düşünüyoruz. Önümüzdeki süreçte bunu da görebiliriz. Bu demektir ki ihracatımız hem Körfez'e hem Rusya'ya artacak" dedi.

Son üç yıldır bölgeye yapılan ihracatın yok denecek kadar az olduğunu hatırlatan Kerem, "Bu sene Körfez ülkeleriyle beraber inşallah değerinde satılacak, değerinde ihraç edilecek. Öyle bir öngörümüz var. Olursa ülkem için çok iyi olur, üreticimiz için çok iyi olur, çiftçimiz için çok iyi olur" ifadelerini kullandı.

