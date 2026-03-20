NATO IRAK MİSYONU'NUN KONUMU YENİDEN AYARLANDI

General Alexus Grynkewich, Irak ve müttefik ülkelere teşekkür ederek, NATO Mission Iraq personelinin görevlerini başarıyla sürdürdüğünü belirtti. Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı General Alexus Grynkewich, açıklamasında, "Irak Cumhuriyeti'ne ve NATO personelinin Irak'tan güvenli bir şekilde taşınmasına yardımcı olan tüm Müttefiklere teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca, bu süre boyunca görevlerine devam eden NATO Irak Misyonu'nun özverili kadın ve erkeklerine de teşekkür etmek istiyorum. Onlar gerçek profesyoneller." dedi.

YENİ DURAK NAPOLİ OLDU

Son NATO Irak Misyonu personeli 20 mart'ta ülkeden ayrıldı. NATO Irak Misyonu, Napoli Ortak Kuvvetler Komutanlığı'ndan devam edecek. Savaş görevi bulunmayan NMI, Irak'ın daha sürdürülebilir, şeffaf ve kapsayıcı güvenlik güçleri ile kurumları oluşturmasına destek sağlamayı amaçlıyor. Misyonun temel hedefleri arasında; Irak'ın kendi güvenliğini tesis edebilmesi, terörle mücadele kapasitesinin artırılması ve terör örgütü DEAŞ'ın bölgede yeniden ortaya çıkmasını önlemeye katkı sunulması yer alıyor.