Diplomasi trafiği hız kesmiyor: Bakan Fidan'ın yeni durağı BAE | A Haber takipte

Diplomasi trafiği hız kesmiyor: Bakan Fidan'ın yeni durağı BAE
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla “bölgesel kalıcı barış” kapsamında Körfez turunu sürdürüyor. Katar’daki temaslarını tamamlayan Fidan, sıradaki durak olan Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’ye geçecek. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, Doha’dan Abu Dabi’ye uzanan bu kritik diplomasi trafiğini ve bölgedeki son durumu A Haber ekranlarında aktardı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine bölgesel kalıcı barış çerçevesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Körfez ülkeleri turuna çıktı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Fidan'ın BAE'ye bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.
ROTADA ABU DABİ VAR
Katar'ın başkenti Doha'dan hareket etmeye hazırlanan heyetin detaylarını paylaşan Orhan Sali, "Tabii ki bu Körfez turu çerçevesinde üçüncü ülkeye birazdan hareket edeceğiz. Biz de şu anda Katar'ın başkenti Doha'dayız ve Sayın Bakan'ın konvoyu da birazdan hareket edecek. Bu çerçevede Doha'dan Abu Dabi'ye geçeceğiz" ifadelerini kullandı. Sali, Abu Dabi ziyaretinin stratejik önemine değinerek, "Abu Dabi neden önemli? Savaşın başlamasından bugüne kadar en çok vurulan ülkelerden birisi de Birleşik Arap Emirlikleri'ydi. Bu çerçevede hem dayanışma hem Riyad'da yapılan toplantıların devamı şeklinde niteliğinde bir görüşme aslında" sözleriyle ziyaretin alt metnini çizdi.
KATAR'DA YOĞUN TEMAS TRAFİĞİ
Bakan Fidan'ın Katar'daki görüşmelerinin oldukça verimli geçtiğini belirten Orhan Sali, "Hakan Fidan'ın Türkiye'nin bölgeye olan teması ve ziyareti çok önemli. Burası için çok büyük bir anlam ifade ediyor. Sayın Fidan hem Katar Emiri ile görüştü dün, Dışişleri Bakanı ile görüştü, Savunma Bakanı ile görüştü. Önemli temaslarda bulundu. Buradaki Türk askeri üssünü de ziyaret ettik dün" bilgisini paylaştı. Türkiye'nin bölge ülkeleri nezdindeki prestijine vurgu yapan Sali, "Türkiye hem savaşta hem barışta bu bölgenin yanında olduğunu gösteriyor bir kez daha. İnanılmaz bir şekilde burada da Katar'da da olumlu tepkiler var" şeklinde konuştu.
BÖLGEDE BAYRAM VE GERİLİM BİR ARADA
Körfez ülkelerinin İran ile yaşanan gerilim karşısındaki tutumunu değerlendiren Sali, "Körfez ülkelerinin İran'a karşı nasıl bir tutum içine girecekleri merak konusu idi. Herkes karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu söylüyordu. Ama şu anda bizim gördüğümüz, soğukkanlılığını koruyor buradaki ülkeler" ifadelerini kullandı. Doha'daki günlük hayata dair gözlemlerini de aktaran Sali, "Doha sokaklarını gezme fırsatı bulduk, hayat olağan akışında devam ediyor. Biz bugün bayram namazı için camiye gittik, camide namaz kılacak yer yoktu, dışarıda namaz kılabildik. Yoğun bir kalabalık vardı. Biraz tedirginlik var, saldırılar öncesi cep telefonlarına gelen uyarılar var ama buranın halkı sanırım biraz daha buna alışmaya başladı gibi" sözleriyle bölgedeki atmosferi özetledi.
YOLCULUK BUGÜN GERÇEKLEŞECEK
Güvenlik gerekçeleriyle uçuş detaylarının değişkenlik gösterebileceğini belirten Orhan Sali, "Burası çok uzak bir mesafe değil. Normal şartlar altında 45 dakika, 1 saatlik bir uçuştan bahsediyoruz ama güvenlik açısından rotaların, uçakların güzergahı biraz daha değişmiş durumda. O nedenle tam bir saat veremiyoruz ama bu gün içerisinde Abu Dabi'ye ulaşacağız" diyerek sözlerini noktaladı.