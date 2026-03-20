Başkan Erdoğan Antalya teşkilatına seslendi: Salonda büyük coşku

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Antalya'da bayramlaşma programlarına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gün boyunca farklı noktalarda esnaf, vatandaş ve AK Parti teşkilatıyla bir araya geldi. ERDOĞAN'DAN ANTALYA TEŞKİLATINA MESAJ Bakan Ersoy, Belek'te taksici esnafıyla gerçekleşen geleneksel bayramlaşma programının ardından AK Parti Antalya İl Başkanlığını ziyaret etti. Teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Ersoy, il başkanlığı önünde vatandaşlarla da bayramlaştı. Programa, AK Parti Antalya Milletvekilleri Kemal Çelik, Mustafa Köse, İbrahim Ethem Taş, Atay Uslu, Tuğba Vural Çokal, AK Parti MKYK Üyesi Menderes Türel ile AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin de katıldı. BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TELEFON Bakan Ersoy'un programı sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Başkan Erdoğan, görüşmede Antalya teşkilatına hitaben "Bütün Antalya teşkilatımıza hayırlı bayramlar diliyorum. Bizleri kavuştursun diyorum, sizleri Rize'den sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun." ifadelerini kullandı. "GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ" MESAJI Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, il teşkilatında yaptığı konuşmada milletin emanetine sahip çıkma sorumluluğuyla hareket ettiklerini vurguladı. Bakan Ersoy, milletin emanet ettiği makamlarda emanete layık olmanın gayretiyle gece gündüz çalıştıklarını ifade etti. Bakan Ersoy, her bir bölgeyi ve her bir şehri daha ileriye taşımak; kültür ve turizmde varlıkları ve bu varlıkların fayda ve getirilerini artırmak için üretmeye, geliştirmeye, inşa ve ihya etmeye devam ettiklerini söyledi. Bakan Ersoy, bu doğrultuda köklü değişim ve dönüşümler gerçekleştirdiklerini, öncü ve özgün proje ve hizmetleri hayata geçirdiklerini, rekorları her yıl yenilediklerini ve başarıları başlangıç kabul ederek ilerlemeye devam ettiklerini kaydetti. TURİZMDE REKORLAR VE YÜKSELEN TÜRKİYE Bakan Ersoy, turizm verilerine ilişkin değerlendirmesinde Türkiye'nin ulaştığı noktayı rakamlarla ortaya koydu. Bakan Ersoy, 2025 yılında 65 milyar 231 milyon dolar gelir ile dünyanın 7'nci, yaklaşık 64 milyon ziyaretçi ile dünyanın 4'üncü büyük turizm ülkesi konumuna ulaşıldığını belirtti. Bakan Ersoy, 2017 yılında gelir sıralamasında 15'inci, ziyaretçi sayısında ise 8'inci sırada yer alan Türkiye'nin kısa sürede önemli bir mesafe kat ettiğini ifade etti. Bakan Ersoy, göreve gelişlerinin ardından turizm gelirlerinin 2017 yılına kıyasla yüzde 109 artırıldığını söyledi.

KÜLTÜR VE SANATTA "ALTIN ÇAĞ" VURGUSU Bakan Ersoy, kültür ve sanat alanında yürütülen çalışmalara da değindi. Bakan Ersoy, Türkiye'nin dünyanın en önemli arkeolojik çalışmalarını yürüten ülkelerin başında geldiğini ifade etti. Bakan Ersoy, ecdadın emanetlerine ve bu topraklardaki medeniyetlerin mirasına sahip çıkıldığını, yerli ve millî Türk arkeolojisinin inşa edildiğini ve arkeolojide altın çağın başlatıldığını kaydetti. Bakan Ersoy, "Geleceğe Miras" gibi projelerle kısa sürede büyük işlere imza atıldığını, kazı ve restorasyon çalışmalarının hız kazandığını ve yeni eserlerin müzelerde yerini aldığını ifade etti. Bakan Ersoy, Taş Tepeler projesinin insanlık tarihine ışık tuttuğunu ve dünya bilim çevrelerinin buradan gelecek her yeni gelişmeyi yakından takip ettiğini belirtti. KÜLTÜREL ETKİNLİKLER VE PROJELER ARALIKSIZ SÜRÜYOR Bakan Ersoy, konserden tiyatroya, opera ve baleden geleneksel sanatlara kadar geniş bir alanda faaliyetlerin sürdüğünü söyledi. Bakan Ersoy, temsil ve seyirci sayılarında sürekli rekorlar kırıldığını, geleneksel sanatların yaşatılması ve yeni ustaların yetiştirilmesi için çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade etti. Bakan Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali, Yaşayan Miras Şölenleri, Yaşayan Miras Okulu, Yaygın Kültürel Eğitim faaliyetleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Türkiye Ulusal Envanteri gibi projelerin bu kapsamda yürütüldüğünü kaydetti. ANTALYA TURİZMİNDE GÜÇLÜ PERFORMANS Bakan Ersoy, Antalya özelinde elde edilen sonuçları da paylaştı. Bakan Ersoy, 2025 yılında Antalya'da yaklaşık 17 milyon 123 bin turist ağırlandığını ifade etti. Ersoy, küresel krizlere rağmen Antalya'da yüzde 1,17'lik artış sağlandığını hatırlattı. KÜLTÜR VE TURİZM ENTEGRE EDİLİYOR Bakan Ersoy, Antalya'da yürütülen kazı, restorasyon ve gece müzeciliği çalışmalarına değindi. Bakan Ersoy, deniz-kum-güneş turizmine kültür ve arkeolojinin güçlü şekilde entegre edildiğini belirtti. Bakan Ersoy, müze ve ören yerlerinin ziyaretçi sayısının 2024'te 2 milyon 466 bin seviyesinden 2025'te 3 milyon 268 bine yükseldiğini ifade etti. Bakan Ersoy, kazı çalışmalarına ayrılan bütçenin 2025 yılında 360 milyon 500 bin liraya ulaştığını kaydetti. Ersoy, kamu desteklerine ilişkin olarak da "Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi" kapsamında 2018'den bugüne Antalya'daki 4 projeye 41,7 milyon lira destek sağlandığı bilgisini aktardı. Antalya'da yerel yönetimlerin turizm altyapı yatırım projelerine son 8 yılda 6,6 milyar lira destek sunduklarını dile getiren Ersoy, "Bu sayede Antalya'daki İşletme Belgeli Konaklama Tesisi sayısı, yatak kapasitesi ve tesislerde konaklayan kişi sayısı her geçen gün artıyor. İşletme belgeli tesislerde konaklayan kişi sayısı 2018 yılında yaklaşık 13 milyon 853 bin iken 2025 yılı itibarıyla 29 milyon 710 bin kişi seviyesine yükselmiştir." dedi. Halk plajlarına ilişkin olarak bilgiler de aktaran Ersoy, 2020 yılından itibaren Antalya'ya 12 adet 5 yıldız kalitesinde ücretsiz halk plajı kazandırıldığını, bu sayının ülke genelinde 19'a ulaştığını ve 2026 sonunda 23'e yükseleceğini ifade etti.