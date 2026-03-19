Başkan Erdoğan Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile telefonda görüştü. Erdoğan, İran’a yönelik saldırılarla başlayan ve Körfez ülkelerine ulaşan şiddet sarmalından bir an önce çıkılması gerektiğini, Türkiye’nin diplomatik çözüm için gayretlerinin aralıksız sürdüğünü ifade etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Liderler, Türkiye ile Endonezya ikili ilişkilerini, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.
TÜRKİYE DİPLOMATİK ÇÖZÜM İÇİN GAYRETLERİNİN ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR
Erdoğan, İran'a yönelik saldırılarla başlayan ve Körfez ülkelerine ulaşan şiddet sarmalından bir an önce çıkılması gerektiğini, Türkiye'nin diplomatik çözüm için gayretlerinin aralıksız sürdüğünü ifade etti.
İSRAİL'İN MESCİD-İ AKSA'YA YÖNELİK TACİZLERİNİN KABUL EDİLEMEZ
Erdoğan, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik tacizlerinin kabul edilemeyeceğini, İsrail'in, İslam'ın ilk kıblesine girişleri engelleyerek geleceğini tehdit altına almasına karşı Müslüman toplumların sessiz kalmamasının önemli olduğunu belirtti.
Görüşmede Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'nun Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti.