Başkan Erdoğan Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile görüştü

Giriş Tarihi: 19 Mart 2026 15:16 Son Güncelleme: 19 Mart 2026 15:40 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile telefonda görüştü. Erdoğan, İran’a yönelik saldırılarla başlayan ve Körfez ülkelerine ulaşan şiddet sarmalından bir an önce çıkılması gerektiğini, Türkiye’nin diplomatik çözüm için gayretlerinin aralıksız sürdüğünü ifade etti.