Bakan Memişoğlu'na çirkin provokasyon! Algı operasyonuyla dev yatırımlar gölgelenmek istendi
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun Pazartesi günü Muğla'da gerçekleştirdiği bir dizi ziyaret kapsamında havadan yaptığı inceleme yandaş medyanın provokatif paylaşımlarına beraberinde getirdi. Memişoğlu'nun yapımı devam eden ve planlanan 17 sağlık kuruluşunu helikopter vasıtasıyla denetlemesinin ardından katıldığı iftar programına "Sağlık Bakanı iftar programına helikopter ile katıldı" şeklinde manipülatif paylaşımlar yapılarak algı operasyonuna neden oldu.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" programı kapsamında pazartesi günü Muğla'da bir dizi ziyaret ve incelemede bulundu.
"MUĞLA'YA 45 SAĞLIK TESİSİ YAPILDI"
Bakan Memişoğlu ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak, "Türkiye'nin sağlıkla ilgili hizmetleri gerçekten örnek alınan bir hizmet. Daha iyisini yapmak için çabalıyoruz. Muğla'mıza 2002'den beri 45 sağlık tesisi yapmışız. Bunların 19'u hastane. Daha iyilerini de yapmak için planlamalarımız var. Cumhurbaşkanımızın hayalim dediği Muğla'ya şehir hastanesi planlamamız var. Şu an yerini ayarlıyoruz. Projesine en kısa zamanda başlayacağız. Bin yataklı Muğla Şehir Hastanesi'ni insanlarımıza sunacak şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun yanında merkez ilçemiz Menteşe'deki hastanemizi yenileyip, 200 yataklı bir hastane inşaatı yapacağız. Bunun yanında ilçelerde hastanelerimizi daha etkin kullanmak için analizler yapıp, değerlendirmelerde bulunacağız. Özellikle Fethiye ilçemizdeki hastanemizi yenileyeceğiz. Orada da 500 yataklı yatarım aldığımız hastanemizin en kısa zamanda inşaatına başlayacağız" dedi.
"SAĞLIKLI YAŞAM TURİZMİ DE YAPMAK İSTİYORUZ"
Sağlık Bakanı Memişoğlu, Türkiye'nin turizmde dünyanın en iyilerinden olduğunu belirtip, "Türkiye sadece hastalıkla ilgili 'sağlık turizmi' yapsın istemiyoruz. Bunun yanında sağlıklı yaşam dediğimiz ve Avrupalıların, Amerikalıların 'wellness' dedikleri 'sağlıklı yaşam', sağlık turizmi de yapmamız lazım. Yani sağlam gelen, burada fizyoterapistten diyetisyenine kadar herkesten hizmet alınacağı, gerektiği zaman küçük bir check-up yapılacağı bir mevzuat hazırlıyoruz. Sağlıklı yaşam turizmi de yapmak istiyoruz. O nedenle de rehabilitasyonlar, termal tedaviler de dahil hepsini kapsayacağı bir esenlik mevzuata hazırlıyoruz. Muğla da bu konuda örnek bir il olacak. Çünkü biz sadece hastalıkların tedavisi değil esasına sağlıklı yaşamın gerekli olan her türlü desteğe verebilecek altyapıya, insan gücüne sahibiz. Onun için Türkiye bu konuda da artık dünyada iddiası olan bir ülke haline gelecek diye düşünüyoruz" diye konuştu.
MEMİŞOĞLU'NUN HAVADAN İNCELEMESİNE PROVOKASYON
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Muğla'ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında bölgede bulunan 17 sağlık kuruluşu askeri helikopter vasıtasıyla inceleme yapması provokatif paylaşımlara neden oldu. Memişoğlu ziyareti kapsamında birden fazla noktada devam eden projeleri sahada değerlendirirken, inşaat süreçleri ve hizmete alınacak tesislere ilişkin bilgilendirildi.
Bakan Memişoğlu'nun Muğla'daki denetimlerin ardından iftar programına katılması sosyal medyada manipülatif paylaşımlara neden oldu. Yandaş medyada yer alan paylaşımda Sağlık Bakanı'nın askeri helikopter kullanarak iftar programına gittiği iddiaları dolaşıma sokuldu.
Yetkililer tarafından helikopter kullanımının yoğun programın kısa sürede tamamlanabilmesi için tercih edildiğini belirtirken, iftar programının da ziyaretin doğal bir parçası olduğunu yer aldı.