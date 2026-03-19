Bakan Memişoğlu'na çirkin provokasyon! Algı operasyonuyla dev yatırımlar gölgelenmek istendi

Bakan Memişoğlu ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak, "Türkiye'nin sağlıkla ilgili hizmetleri gerçekten örnek alınan bir hizmet. Daha iyisini yapmak için çabalıyoruz. Muğla'mıza 2002'den beri 45 sağlık tesisi yapmışız. Bunların 19'u hastane. Daha iyilerini de yapmak için planlamalarımız var. Cumhurbaşkanımızın hayalim dediği Muğla'ya şehir hastanesi planlamamız var. Şu an yerini ayarlıyoruz. Projesine en kısa zamanda başlayacağız. Bin yataklı Muğla Şehir Hastanesi'ni insanlarımıza sunacak şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun yanında merkez ilçemiz Menteşe'deki hastanemizi yenileyip, 200 yataklı bir hastane inşaatı yapacağız. Bunun yanında ilçelerde hastanelerimizi daha etkin kullanmak için analizler yapıp, değerlendirmelerde bulunacağız. Özellikle Fethiye ilçemizdeki hastanemizi yenileyeceğiz. Orada da 500 yataklı yatarım aldığımız hastanemizin en kısa zamanda inşaatına başlayacağız" dedi.

"SAĞLIKLI YAŞAM TURİZMİ DE YAPMAK İSTİYORUZ"

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Türkiye'nin turizmde dünyanın en iyilerinden olduğunu belirtip, "Türkiye sadece hastalıkla ilgili 'sağlık turizmi' yapsın istemiyoruz. Bunun yanında sağlıklı yaşam dediğimiz ve Avrupalıların, Amerikalıların 'wellness' dedikleri 'sağlıklı yaşam', sağlık turizmi de yapmamız lazım. Yani sağlam gelen, burada fizyoterapistten diyetisyenine kadar herkesten hizmet alınacağı, gerektiği zaman küçük bir check-up yapılacağı bir mevzuat hazırlıyoruz. Sağlıklı yaşam turizmi de yapmak istiyoruz. O nedenle de rehabilitasyonlar, termal tedaviler de dahil hepsini kapsayacağı bir esenlik mevzuata hazırlıyoruz. Muğla da bu konuda örnek bir il olacak. Çünkü biz sadece hastalıkların tedavisi değil esasına sağlıklı yaşamın gerekli olan her türlü desteğe verebilecek altyapıya, insan gücüne sahibiz. Onun için Türkiye bu konuda da artık dünyada iddiası olan bir ülke haline gelecek diye düşünüyoruz" diye konuştu.