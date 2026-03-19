Başkan Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne Hazım Aslancı, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüne Erdinç Avşar, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne Çelebi Yılmaz, Personel Genel Müdürlüğüne Cahit Cihad Sarı, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Mücahit Gülşen, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğüne Mehmet Murat Tuzcu, Teftiş Kurulu Başkanlığına Murat Gülaç, İcra İşleri Dairesi Başkanlığına Yusuf Kılıç, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına Murat Akınbingöl, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığına Berkay Altuğ, Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığına Metin Yıldırım, atandı.

Ceza İşleri Genel Müdürü Oğuzhan Yaşar, Hukuk İşleri Genel Müdürü Hakan Öztatar, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, Personel Genel Müdürü Yusuf Soner Çiftçioğlu, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Abdurrahim Taş, Bilgi İşlem Genel Müdürü Servet Gül, Teftiş Kurulu Başkanı Cihan Yıldız, İcra İşleri Dairesi Başkanı Hasan Özçelik, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı İbrahim Çetin, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanı Meral Gökkaya, görevden alındı.

Bakan Gürlek'in X hesabından yaptığı paylaşım

BAKAN GÜRLEK'TEN TEBRİK MESAJI

Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yeni atanan isimler için tebrik mesajı yayınladı. Gürlek'in mesajının tamamı şu şekilde:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Adalet Bakanlığımız bünyesinde yeni görevlerine atanan kıymetli çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyor, kendilerine üstün başarılar diliyorum. Bugüne kadar vazifelerini yerine getiren, adalet hizmetlerinin güçlenmesine katkılar sunan ve görevlerini devreden değerli yöneticilerimize hizmetleri için teşekkür ediyorum.

Adalet teşkilatımızın kurumsal birikimi ve güçlü insan kaynağıyla, milletimizin adalet beklentisini en iyi şekilde karşılamak ve Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı kılmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞINDA ATAMALAR

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Ayşegül Yıldırım Kara görevden alındı ve bu suretle boşalan Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Hasan Basri Alagöz atandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına ise Samiye Korkmaz getirildi.