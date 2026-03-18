Tahran’da yıkımın izleri! Sivil mahallelerde dehşet tablosu

Tahran’da yıkımın izleri! Sivil mahallelerde dehşet tablosu

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından Tahran’da ortaya çıkan tablo, savaşın sivil alanlardaki yıkıcı etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. A Haber ekibi, saldırının en yoğun hissedildiği bölgelerden birinde enkazın ortasına girerek “ateş hattından” tarihi bir tanıklık yaptı. Yıkılan binalar, enkaz altındaki umut arayışı ve geride kalanların dramı özel görüntülerle kayda alındı.

Haber ekibinden Ekber Karabağ ve kameraman Mehdi Seferli, saldırıların hedef aldığı Tahran'daki bir mahallede adeta "sıcak temas" noktasından yayın yaptı. Bölgedeki manzara, savaşın şiddetini ve sivil yaşam üzerindeki etkisini çarpıcı şekilde ortaya koydu.

A HABER EKİBİ ATEŞ HATTINDA

A Haber Muhabiri Ekber Karabağ, bölgedeki yıkımı aktarırken, "Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in düzenlediği saldırılarda bu sokaktaki çok sayıda ev tamamen tahrip olmuş durumda. Bazıları artık kullanılamaz halde. Hemen önümdeki bina %100 kullanılamaz, yanındaki bina da aynı şekilde" ifadelerini kullandı.

SOKAK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ: EVLER YERLE BİR

Saldırının ardından mahalledeki binalar adeta harabeye dönerken, bazı yapıların tamamen yok olduğu, bazılarının ise ağır hasar aldığı görüldü. Sokakta park halindeki araçlar dahi parçalanmış, otoparklar enkaza dönüşmüş durumda.

Ekber Karabağ, "Şu anda ayağımı bastığım yer bir zamanlar bir binaydı. İnsanlar burada yaşıyordu ama artık tamamen yok olmuş durumda" sözleriyle yıkımın boyutunu gözler önüne serdi.

ENKAZ ALTINDA UMUT ARANIYOR: KÖPEKLER VE İŞ MAKİNELERİ SAHADA

Bölgede arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Enkaz altında kalanlara ulaşmak için iş makineleri çalışırken, arama köpekleri de bölgede görev yapıyor.

Ekber Karabağ, "Az önce enkazda köpeklerin olduğunu gördüm. Bana hala enkaz altında canlı ya da yaralı olabileceğini söylediler. Bu nedenle çalışmalar devam ediyor" şeklinde konuştu.

40'TAN FAZLA CAN KAYBI: ENKAZDAN ÇIKARILDI

Saldırının en acı bilançosu ise can kaybı oldu. Bölgedeki görgü tanıkları ve yetkililerden alınan bilgilere göre onlarca kişi hayatını kaybetti.

Ekber Karabağ, "Buradaki insanlara sordum, yaklaşık 40 kişinin cansız bedeninin enkaz altından çıkarıldığı ifade edildi. Çok sayıda yaralı da var" ifadelerini kullandı.

SAĞ KALANLAR EŞYALARINI KURTARMA DERDİNDE

Saldırının ardından hayatta kalanlar, enkazın arasından sağlam kalan eşyalarını kurtarmaya çalışıyor. Mavi bir aracın yanına toplanan eşyalar, yaşanan dramın sessiz tanıkları gibi duruyor.

Ekber Karabağ, "Burada yaşayan insanlar sağlam kalan eşyalarını toplamaya çalışıyor. Gördüğünüz hanımefendi de kullanılabilir eşyalarını alıp götürmeye çalışıyor" dedi.

"SİVİL HEDEF YOK" İDDİASINA SAHADAN YANIT

Saldırılarda sivil alanların hedef alınmadığı yönündeki iddialar ise sahadaki görüntülerle tartışma konusu oldu. Çünkü vurulan bölgedeki binaların tamamı sivil yerleşim alanıydı.

Ekber Karabağ, "Bu bölgede gördüğünüz tüm binalar sivil yerleşim alanları. İnsanlar burada yaşıyordu. Yakında bir polis merkezi olduğu söyleniyor ama buraya oldukça uzak" ifadelerini kullandı.

"EĞER TAHLİYE OLMASAYDI DAHA BÜYÜK KAYIP OLURDU"

Bölgedeki görgü tanıkları, saldırı öncesinde bazı insanların bölgeyi terk ettiğini, bunun da can kaybını sınırladığını belirtti.

Ekber Karabağ, "Buradaki insanların bir kısmı saldırılardan önce bölgeyi terk etmiş. Eğer etmeselerdi çok daha büyük bir can kaybı yaşanabilirdi" şeklinde konuştu.

EV SAHİBİ YAŞADIKLARINI ANLATTI

Saldırıdan etkilenen bir ev sahibi de yaşadıklarını anlattı. Evine dönen vatandaş, enkaz haline gelen yaşam alanını toparlamaya çalışırken yaşadığı şoku dile getirdi.

Ev sahibi, "Saldırı olduğu anda burada değildik, önceden tahliye etmiştik. Ama bu sokakta en az 6 bina tahrip oldu" ifadelerini kullandı.

"HER ŞEY PARAMPARÇA OLDU"

Başka bir görgü tanığı ise saldırı anını ve sonrasını dramatik sözlerle aktardı. Saldırı sırasında bulunduğu noktayı gösteren vatandaş, yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Görgü tanığı, "Saldırı olduğunda tam burada duruyordum. Battaniyeyi üzerime çektim ve bekledim. Evde tek başımaydım. Tüm eşyalarım paramparça oldu" sözleriyle dehşet anlarını aktardı.

Aynı kişi, "Sadece bu sokakta onlarca ev tahrip oldu. Başka bir noktada 6 kişilik bir aile hayatını kaybetti" diyerek trajedinin boyutunu gözler önüne serdi.

KUTSAL KİTAP ENKAZDAN ÇIKARILDI

Enkaz arasında dikkat çeken detaylardan biri de tamamen kullanılamaz hale gelen araçlar oldu. Bir otoparkın bombalanması sonucu araçlar hurdaya dönerken, enkaz arasında bir Kur'an-ı Kerim'in bulunması duygusal anlara neden oldu.

Ekber Karabağ, "Araçların tamamı tahrip olmuş durumda. Enkazın arasında bir Kur'an-ı Kerim gördüm, muhtemelen korunması için bir aracın üzerine bırakılmış" ifadelerini kullandı.

YIKIMIN MERKEZİ: DAR GELİRLİ MAHALLELER

Saldırının hedef aldığı bölgenin Tahran'ın güneyinde, maddi durumu daha düşük vatandaşların yaşadığı bir mahalle olduğu belirtildi. Yapıların dayanıklılığının düşük olması da yıkımın boyutunu artırdı.

Ekber Karabağ, "Burası Tahran'ın güneyinde, daha dar gelirli insanların yaşadığı bir bölge. Binalar çok sağlam değil, bu nedenle saldırı ciddi tahribata yol açtı" dedi.

ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bölgede iş makineleriyle yürütülen enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, ekipler hem yaşam belirtisi arıyor hem de hasar tespiti yapıyor. Ancak ortam hala riskli.

Ekber Karabağ, "Bulunduğumuz nokta hala riskli bir bölge. İş makineleri sürekli çalışıyor, biz de çalışmalarını engellememek için dikkatli hareket ediyoruz" sözleriyle sahadaki tehlikeyi aktardı.

SAVAŞIN SESSİZ MAĞDURLARI

Tahran'daki bu mahallede yaşananlar, savaşın en ağır yükünü sivillerin taşıdığını bir kez daha ortaya koydu. Yıkılan evler, kaybedilen hayatlar ve geride kalanların çaresizliği… Tüm bu görüntüler, dünyanın gözü önünde yaşanan büyük bir insani dramın sessiz çığlığı olarak kayıtlara geçti.

A Haber ekibi, savaşın en sıcak noktasından aktardığı bu görüntülerle, tarihe bir kez daha "canlı tanıklık" etti.

