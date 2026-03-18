Tahran’da yıkımın izleri! Sivil mahallelerde dehşet tablosu
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından Tahran’da ortaya çıkan tablo, savaşın sivil alanlardaki yıkıcı etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. A Haber ekibi, saldırının en yoğun hissedildiği bölgelerden birinde enkazın ortasına girerek “ateş hattından” tarihi bir tanıklık yaptı. Yıkılan binalar, enkaz altındaki umut arayışı ve geride kalanların dramı özel görüntülerle kayda alındı.
Haber ekibinden Ekber Karabağ ve kameraman Mehdi Seferli, saldırıların hedef aldığı Tahran'daki bir mahallede adeta "sıcak temas" noktasından yayın yaptı. Bölgedeki manzara, savaşın şiddetini ve sivil yaşam üzerindeki etkisini çarpıcı şekilde ortaya koydu.
A HABER EKİBİ ATEŞ HATTINDA
A Haber Muhabiri Ekber Karabağ, bölgedeki yıkımı aktarırken, "Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in düzenlediği saldırılarda bu sokaktaki çok sayıda ev tamamen tahrip olmuş durumda. Bazıları artık kullanılamaz halde. Hemen önümdeki bina %100 kullanılamaz, yanındaki bina da aynı şekilde" ifadelerini kullandı.
SOKAK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ: EVLER YERLE BİR
Saldırının ardından mahalledeki binalar adeta harabeye dönerken, bazı yapıların tamamen yok olduğu, bazılarının ise ağır hasar aldığı görüldü. Sokakta park halindeki araçlar dahi parçalanmış, otoparklar enkaza dönüşmüş durumda.
Ekber Karabağ, "Şu anda ayağımı bastığım yer bir zamanlar bir binaydı. İnsanlar burada yaşıyordu ama artık tamamen yok olmuş durumda" sözleriyle yıkımın boyutunu gözler önüne serdi.
ENKAZ ALTINDA UMUT ARANIYOR: KÖPEKLER VE İŞ MAKİNELERİ SAHADA
Bölgede arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Enkaz altında kalanlara ulaşmak için iş makineleri çalışırken, arama köpekleri de bölgede görev yapıyor.
Ekber Karabağ, "Az önce enkazda köpeklerin olduğunu gördüm. Bana hala enkaz altında canlı ya da yaralı olabileceğini söylediler. Bu nedenle çalışmalar devam ediyor" şeklinde konuştu.
40'TAN FAZLA CAN KAYBI: ENKAZDAN ÇIKARILDI
Saldırının en acı bilançosu ise can kaybı oldu. Bölgedeki görgü tanıkları ve yetkililerden alınan bilgilere göre onlarca kişi hayatını kaybetti.
Ekber Karabağ, "Buradaki insanlara sordum, yaklaşık 40 kişinin cansız bedeninin enkaz altından çıkarıldığı ifade edildi. Çok sayıda yaralı da var" ifadelerini kullandı.
SAĞ KALANLAR EŞYALARINI KURTARMA DERDİNDE
Saldırının ardından hayatta kalanlar, enkazın arasından sağlam kalan eşyalarını kurtarmaya çalışıyor. Mavi bir aracın yanına toplanan eşyalar, yaşanan dramın sessiz tanıkları gibi duruyor.
Ekber Karabağ, "Burada yaşayan insanlar sağlam kalan eşyalarını toplamaya çalışıyor. Gördüğünüz hanımefendi de kullanılabilir eşyalarını alıp götürmeye çalışıyor" dedi.