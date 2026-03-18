Tahran’da yıkımın izleri! Sivil mahallelerde dehşet tablosu

"SİVİL HEDEF YOK" İDDİASINA SAHADAN YANIT

Saldırılarda sivil alanların hedef alınmadığı yönündeki iddialar ise sahadaki görüntülerle tartışma konusu oldu. Çünkü vurulan bölgedeki binaların tamamı sivil yerleşim alanıydı.

Ekber Karabağ, "Bu bölgede gördüğünüz tüm binalar sivil yerleşim alanları. İnsanlar burada yaşıyordu. Yakında bir polis merkezi olduğu söyleniyor ama buraya oldukça uzak" ifadelerini kullandı.

"EĞER TAHLİYE OLMASAYDI DAHA BÜYÜK KAYIP OLURDU"

Bölgedeki görgü tanıkları, saldırı öncesinde bazı insanların bölgeyi terk ettiğini, bunun da can kaybını sınırladığını belirtti.

Ekber Karabağ, "Buradaki insanların bir kısmı saldırılardan önce bölgeyi terk etmiş. Eğer etmeselerdi çok daha büyük bir can kaybı yaşanabilirdi" şeklinde konuştu.