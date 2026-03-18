Türkiye'den savaşa karşı yeni tedbir: Adana'ya ek Patriot sistemi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan haftalık bilgilendirme toplantısı sona erdi. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada Hürmüz'deki gelişmelerin yakından izlendiği kaydedilirken bölgede gerilimin önlenmesi gerektiği vurgulandı. Öte yandan Türkiye'nin itidal çağrısını yinelediği kaydedildi. Ayrıca açıklamada Adana'ya ekstra Patriot sistemi konuşlandırıldığı kaydedildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan haftalık bilgilendirme toplantısı sona erdi. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada Adana'ya ek patriot sistemi konuşlandırıldığı duyuruldu. İşte açıklamanın detayları: ADANA'YA YENİ PATRIOT SİSTEMİ MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Adana'da bulunan İncirlik Üssü'nde yapılan haftalık bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu. Açıklamada 13 Mart'ta İran'dan ateşlenerek hava sahamıza giren bir balistik mühimmatın daha etkisiz hale getirildiği hatırlatılırken, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için ilgili ülke ile temasların sürdüğü belirtildi. Bunun yanı sıra Adana'da konuşlu mevcut İspanya Patriot sistemine ilave olarak Ramstein/Almanya'daki Müttefik Hava Komutanlığı tarafından görevlendirilen bir patriot sisteminin daha Adana'da konuşlandırıldığı açıklandı. MSB tarafından yapılan açıklamada "İsrail'in, uluslararası ve insancıl hukuku ciddi bir şekilde ihlal ederek Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılar ve başlattığı kara harekâtı, bölgesel istikrarsızlığı daha da derinleştirmektedir." denildi.

MSB Adana'ya yeni bir patriot sisteminin kurulduğunu duyurdu (AA) İşte Millî Savunma Bakanlığı Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda öne çıkan notlar: Öncelikle, - 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü vesilesiyle başta Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan ve bayrak uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyor; hayatta olan gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz. Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi etkinlikleri kapsamında Çanakkale'de bugün (18 Mart); - Deniz Kuvvetlerimiz tarafından, TCG Nusret müze gemimizin de yer aldığı 13 gemi ile Çanakkale Boğazı'nda Geçit Töreni yapılmakta, - SOLOTÜRK tarafından gösteri uçuşu ile, - Mehteran Birlik Komutanlığımızca konser icra edilmektedir. Yine, 16-17 Mart'ta TCG Kınalıada, TCG Heybeliada ve TCG Ayvalık gemilerimiz, Çanakkale'de halkımızın ziyaretine açılmıştır. Şehitler Günü münasebetiyle 17 Mart'ta Bakanlığımızda düzenlenen törene katılan ardından şehitlerimizin kıymetli aileleri, kahraman gazilerimiz ve aileleriyle iftarda bir araya gelen Sayın Bakanımız, Bugün (18 Mart) Çanakkale Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek törene katılmakta müteakiben tarihî Gelibolu Yarımadası'ndaki anma törenlerine iştirak etmektedir. Sayın Bakanımız hafta içerisinde ayrıca, 13 Mart'ta, Moğolistan'ın Ankara Büyükelçisini kabul etmiş, Aynı gün Komuta Kademesiyle birlikte, Ebedî Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kara Harp Okuluna girişinin 127'nci yıl dönümü vesilesiyle Kara Harp Okulundaki törene katılmış müteakiben Harbiyelilerle iftar yapmıştır. 16 Mart'ta Sayın Genelkurmay Başkanımız ile birlikte, İtalya Savunma Bakanı'nın resmî davetlisi olarak İtalya'ya giden Sayın Bakanımız, İtalya Savunma Bakanı ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirmiştir. - Sayın Genelkurmay Başkanımız 13 Mart'ta İtalya, 14 Mart'ta Fransa Genelkurmay Başkanları ile ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı telefon görüşmeleri yapmıştır. - 12 Mart'ta, Van hudut hattında inceleme ve denetlemelerde bulunan Sayın Kara Kuvvetleri Komutanımız, müteakiben Nahçıvan'ı ziyaret ederek Nahçıvan Ordu Komutanı ve Cumhurbaşkanı Tam Yetkili Temsilcisi ile görüşmüştür. - 15 Mart'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden Sayın Kara Kuvvetleri Komutanımız, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nı makamında ziyaret etmiş, bölgede konuşlu birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunarak Mehmetçiklerle iftar yapmıştır.