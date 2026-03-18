Türkiye'den savaşa karşı yeni tedbir: Adana'ya ek Patriot sistemi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan haftalık bilgilendirme toplantısı sona erdi. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada Hürmüz'deki gelişmelerin yakından izlendiği kaydedilirken bölgede gerilimin önlenmesi gerektiği vurgulandı. Öte yandan Türkiye'nin itidal çağrısını yinelediği kaydedildi. Ayrıca açıklamada Adana'ya ekstra Patriot sistemi konuşlandırıldığı kaydedildi.

İşte açıklamanın detayları:

ADANA'YA YENİ PATRIOT SİSTEMİ

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Adana'da bulunan İncirlik Üssü'nde yapılan haftalık bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Açıklamada 13 Mart'ta İran'dan ateşlenerek hava sahamıza giren bir balistik mühimmatın daha etkisiz hale getirildiği hatırlatılırken, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için ilgili ülke ile temasların sürdüğü belirtildi.

Bunun yanı sıra Adana'da konuşlu mevcut İspanya Patriot sistemine ilave olarak Ramstein/Almanya'daki Müttefik Hava Komutanlığı tarafından görevlendirilen bir patriot sisteminin daha Adana'da konuşlandırıldığı açıklandı.

MSB tarafından yapılan açıklamada "İsrail'in, uluslararası ve insancıl hukuku ciddi bir şekilde ihlal ederek Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılar ve başlattığı kara harekâtı, bölgesel istikrarsızlığı daha da derinleştirmektedir." denildi.

İşte Millî Savunma Bakanlığı Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda öne çıkan notlar:

Öncelikle,

- 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü vesilesiyle başta Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan ve bayrak uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyor; hayatta olan gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz.

Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi etkinlikleri kapsamında Çanakkale'de bugün (18 Mart);

- Deniz Kuvvetlerimiz tarafından, TCG Nusret müze gemimizin de yer aldığı 13 gemi ile Çanakkale Boğazı'nda Geçit Töreni yapılmakta,

- SOLOTÜRK tarafından gösteri uçuşu ile,

- Mehteran Birlik Komutanlığımızca konser icra edilmektedir.

Yine, 16-17 Mart'ta TCG Kınalıada, TCG Heybeliada ve TCG Ayvalık gemilerimiz, Çanakkale'de halkımızın ziyaretine açılmıştır.

Şehitler Günü münasebetiyle 17 Mart'ta Bakanlığımızda düzenlenen törene katılan ardından şehitlerimizin kıymetli aileleri, kahraman gazilerimiz ve aileleriyle iftarda bir araya gelen Sayın Bakanımız, Bugün (18 Mart) Çanakkale Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek törene katılmakta müteakiben tarihî Gelibolu Yarımadası'ndaki anma törenlerine iştirak etmektedir.

Sayın Bakanımız hafta içerisinde ayrıca,

13 Mart'ta, Moğolistan'ın Ankara Büyükelçisini kabul etmiş, Aynı gün Komuta Kademesiyle birlikte, Ebedî Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kara Harp Okuluna girişinin 127'nci yıl dönümü vesilesiyle Kara Harp Okulundaki törene katılmış müteakiben Harbiyelilerle iftar yapmıştır.

16 Mart'ta Sayın Genelkurmay Başkanımız ile birlikte, İtalya Savunma Bakanı'nın resmî davetlisi olarak İtalya'ya giden Sayın Bakanımız, İtalya Savunma Bakanı ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirmiştir.

- Sayın Genelkurmay Başkanımız 13 Mart'ta İtalya, 14 Mart'ta Fransa Genelkurmay Başkanları ile ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı telefon görüşmeleri yapmıştır.

- 12 Mart'ta, Van hudut hattında inceleme ve denetlemelerde bulunan Sayın Kara Kuvvetleri Komutanımız, müteakiben Nahçıvan'ı ziyaret ederek Nahçıvan Ordu Komutanı ve Cumhurbaşkanı Tam Yetkili Temsilcisi ile görüşmüştür.

- 15 Mart'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden Sayın Kara Kuvvetleri Komutanımız, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nı makamında ziyaret etmiş, bölgede konuşlu birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunarak Mehmetçiklerle iftar yapmıştır.

TERÖRLE MÜCADELE

Değerli Basın Mensupları,

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yüksek bir disiplin ve kararlılıkla sürdürdüğü operasyonel faaliyetleri kapsamında geçtiğimiz hafta boyunca;

- 6 PKK'lı terörist daha teslim olmuş,

- Operasyon bölgelerinde mağara, sığınak ve barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmaları etkin şekilde icra edilmiş,

- Suriye Harekât Alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 767 (Tel Rıfat: 302 / Menbic 465) kilometreye ulaşmıştır.

HUDUT GÜVENLİĞİ

Sınır güvenliğinde alınan ileri teknoloji destekli etkin ve çok katmanlı tedbirlerle geçtiğimiz hafta içerisinde;

- 6'sı terör örgütü mensubu olmak üzere 139 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı
1.417 olmuş,

- Engellenen 2.486 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da
15 bin 979'a ulaşmıştır.

Yine, Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 4 kilogram (4.060 gram) uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.

Kıymetli Basın Mensupları,

13 Mart'ta İran'dan ateşlenerek hava sahamıza giren bir balistik mühimmat daha, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hâle getirilmiştir.

Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için ilgili ülke ile temaslar sürdürülmekte, millî güvenliğimize yönelik her türlü tehdide karşı gerekli tüm tedbirler kararlılıkla alınmakta, bölgemizdeki gelişmeler yakından ve dikkatle takip edilmektedir.

Ayrıca, hava sahamızın ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla millî düzeyde alınan tedbirlerin yanı sıra, Adana'da konuşlu mevcut İspanya PATRIOT sistemine ilave olarak, Ramstein/Almanya'daki Müttefik Hava Komutanlığı tarafından görevlendirilen bir PATRIOT sistemi daha Adana'da konuşlandırılmaktadır.

BÖLGESEL VE KÜRESEL BARIŞ VE İSTİKRARA KATKILAR / NATO / İKİLİ İLİŞKİLER

İSRAİL

Ortadoğu'daki gelişmeler kapsamında;

İsrail'in, uluslararası ve insancıl hukuku ciddi bir şekilde ihlal ederek Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılar ve başlattığı kara harekâtı, bölgesel istikrarsızlığı daha da derinleştirmektedir.

Diğer yandan İsrail, Gazze'de varılmış olan ateşkesi ihlal etmeye ve mübarek ramazan ayında Müslümanların ibadet hakkının engellenmesi dâhil olmak üzere Batı Şeria'ya yönelik baskılarını sürdürmeye devam etmektedir.

Lübnan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik desteğimizi vurguluyor, İsrail'in; Filistin halkına uyguladığı baskıların sona erdirilmesi hususunda uluslararası toplumun sorumluluğunu yerine getirmesi çağrımızı yineliyoruz.

Orta Doğu'da masum sivillerin hayatını kaybetmesine neden olan, bölgesel istikrar ve güvenliği her geçen gün daha fazla zedeleyen çatışmaların bir an önce sona ermesini temenni ediyor, küresel ekonomi ve enerji arzı üzerinde ciddi olumsuz etkiler yaratan Hürmüz Boğazı'nın yeniden güvenli ve kesintisiz şekilde işlerlik kazanmasının büyük önem taşıdığını vurguluyoruz.

EĞİTİM VE TATBİKAT FAALİYETLERİ/ULUSLARARASI GÖREVLER

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, eğitim ve tatbikat faaliyetleriyle kendisini sürekli geliştirmeye, modern harp yeteneklerini daha da ileriye taşımaya devam etmektedir.

Bu kapsamda;

- 17-18 Mart'ta Dakar/Senegal'deki Taggat Müşterek Deniz İkili Tatbikatı ile,

- 17-26 Mart tarihleri arasında Almanya'daki Steadfast Foxtrot Tatbikatı'na iştirak edilmekte,

- 24 Mart-1 Nisan tarihleri arasında Sarıkamış/Kars'ta Türkiye-Azerbaycan Sarsılmaz Kardeşlik Tatbikatı'nın icra edilmesi,

- 23 Mart-3 Nisan tarihleri arasında Romanya'da düzenlenecek Sea Shield Deniz Harekâtı Davet Tatbikatı'na Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz Görev Grubu (MCM BLACK SEA) unsurlarımızın katılım sağlaması ve 24 Mart'ta Varna/Bulgaristan'a liman ziyareti yapması planlanmaktadır.

Ülkemizin öncülüğünde, Karadeniz'deki mayın tehlikesine karşı oluşturulan Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz (MCM BLACK SEA) Görev Grubunun 9'uncu aktivasyon faaliyeti TCG Ütğm.Arif Ekmekçi, TCG Ayvalık gemilerimiz ile Bulgaristan Deniz Kuvvetleri unsuru Priboy ve Romanya Deniz Kuvvetlerine ait Gikulesku katılımıyla 24 Mart-4 Nisan tarihleri arasında Karadeniz'de icra edilecektir.

Kuzey Avrupa konuşlanması çerçevesinde Steadfast Dart-2026 ile Dynamic Mariner / Joint Warrior / Cold Response-2026 tatbikatlarına iştirak eden Anadolu Türk Deniz Görev Kuvvetimiz 18 Mart itibarıyla Akdeniz'de dönüş seyrine devam etmektedir.

- Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) görevi kapsamında, Bangladeş Deniz Kuvvetlerine ait Sangram tarafından 14-21 Mart tarihleri arasında Mersin'e,

NATO Daimî Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) görevi kapsamında 18-23 Mart tarih aralığında;

- Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait Oriku tarafından İzmir'e,

- İtalya Deniz Kuvvetleri unsuru Fasan tarafından İstanbul'a,

- Fransa Deniz Kuvvetlerine ait Bretagne tarafından Antalya'ya liman ziyaretleri gerçekleştirilmekte,

- Ayrıca, Almanya Deniz Kuvvetlerine ait Elbe gemisi tarafından 24-28 Mart tarihleri arasında İzmir'e liman ziyareti yapılması planlanmaktadır.

TCG Göksu, TCG Bayraktar, TCG Bartın ve TCG Yzb.Güngör Durmuş gemilerimizin, Somali Deniz Görev Grubu faaliyetleri kapsamında 25 Mart'ta Doğu Akdeniz'den Somali'ye intikale başlaması planlanmaktadır.

Türkiye-Brezilya Deniz Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı 24-28 Mart tarihleri arasında Brezilya'da yapılacaktır.

Mehteran Birlik Komutanlığımızca "Balkan Şehitleri Anma Günü Etkinlikleri" kapsamında 26 Mart'ta Edirne'de konser icra edilecektir.

SAVUNMA SANAYİ / ENVANTERE GİREN YENİ SİLAH SİSTEMLERİ

Kıymetli Basın Mensupları,

Savunma sanayimizin her alanında yerli ve millî olarak geliştirilen stratejik ve teknolojik ürünlerle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin güç ve etkinliğini daha da artırma çalışmalarımız devam etmektedir.

Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz geçtiğimiz hafta içerisinde;

- Muhtelif adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatını tamamlamış,

- Kalite yönetim sisteminin havacılık, uzay ve savunma sanayii için belirlenen küresel standartlara uygunluğunu belgeleyen AS9100 Uzay ve Savunma Sanayii Kalite Yönetim Sistemi Sertifikasını, gerçekleştirilen denetimi başarıyla tamamlayarak almaya hak kazanmıştır. Emeği geçen tüm personelimizi tebrik ediyoruz.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) tarafından yerli ve millî imkânlarla geliştirilen muhtelif miktarda Süper Şimşek hava aracı Hava Kuvvetlerimizin envanterine alınmıştır.

Sonuç itibarıyla bağımsızlığımızın, bölünmez bütünlüğümüz ile millî birlik ve beraberliğimizin güvencesi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; nitelik ve nicelik olarak her geçen gün daha da güçlenmeye ve kendisine tevdi edilen tüm görevleri büyük bir azim, kararlılık ve başarıyla yerine getirmeye devam edecektir.

Son olarak,

- Tüm insanlığa barış ve huzur getirmesi temennisiyle asil Türk milletinin 21 Mart Nevruz Bayramı'nı,

- Farklılıkları ile hayatımıza renk katan değerlerimizle dünyamızın daha güzel olduğu inancıyla 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nü,

- Dost ve kardeş ülke Pakistan'ın 23 Mart Millî Günü ile,

- Başta ülkemiz ve aziz Türk milleti olmak üzere tüm İslâm âleminin Ramazan Bayramı'nı en içten duygularla şimdiden kutluyor; tüm halkımıza sağlıklı ve mutlu bayramlar diliyoruz.

SORU - CEVAP

MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER'İN İTALYA ZİYARETİ

Sayın Bakanımız Yaşar Güler'in İtalya'ya gerçekleştirdiği son ziyaret, İtalyanların daveti üzerine önceden planlanmış ve gerçekleşmiş bir ziyarettir. Baş başa ve heyetler arası yapılan görüşmelerde, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayiinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur.

HÜRMÜZ BOĞAZINDA GÜVENLİĞİN SAĞLANMASINA YÖNELİK AÇIKLAMALAR

Hürmüz Boğazı'nda deniz güvenliğinin sağlanmasına yönelik son açıklamalar ve bu kapsamda müttefik ülkelere yapılan çağrılar tarafımızdan yakından ve dikkatle takip edilmektedir.

Hürmüz Boğazı, küresel enerji arz güvenliği ve uluslararası deniz ticaretinin sürekliliği açısından stratejik öneme sahip olup, bölgede seyrüsefer serbestisinin korunması ve gerilimin tırmanmasının önlenmesi büyük önem taşımaktadır.

Bu çerçevede, Türkiye gelişmeleri bölgesel barış ve istikrar perspektifiyle değerlendirmekte, tüm taraflara itidal ve uluslararası hukuka uygun hareket etme çağrısını yinelemektedir.

DOĞU AKDENİZ'DE YAYIMLANAN NOTAM VE KIBRIS'IN GÜVENLİĞİ

Kıbrıs Rum tarafı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sahip olduğu hakları yok saymak için yetki karmaşasına neden olan buna benzer konuları zaman zaman gündeme getirmektedir. Söz konusu NOTAM'ı geçersiz kılan karşı NOTAM Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından yayımlamıştır. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından yayımlanan NOTAM geçersiz ve hükümsüzdür.

Ayrıca, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi son yıllarda Ada'ya silah yığılmasına ve diğer ülkelerin adayı kullanmasına izin vererek Kıbrıs'ı hedef haline getirmiştir.

Ülkemiz, garantör ülke olarak sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin değil, adanın tamamının güvenliğini sağlamak için ilave tedbirler almaya devam etmektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatleri ile güvenliğini sağlamak konusundaki kararlılığımız tamdır. Garantörlüğün bize verdiği hakları kullanmaktan çekinmedik bundan sonra da çekinmeyeceğiz.

