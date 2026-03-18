MHP lideri Devlet Bahçeli: İç cephe sağlam olursa saldırılar işe yaramaz

MHP lideri Devlet Bahçeli Çanakkale Zaferi'ne yöenelik paylaşımda bulundu.

İşte Bahçeli'nin açıklamaları:

"ÇANAKKALE BÜYÜK BİR MİLLETİN HAK EDİLMİŞ MÜKAFATI OLARAK TEZAHÜR ETMİŞTİR"

Çanakkale yalnızca bir şehrimizin adı değil, tarih ve coğrafyanın şühedayla kenetlenmesinin timsali, vatan savunmasının nice kahramanlık sahneleriyle birleşmesinin aziz nişanesidir. Hala sayfaları kapanmamış, henüz tesirleri kaybolmamış Birinci Dünya Savaşı'nın zaman ve mekân içindeki güç dengelerini temelinden değiştiren hiç kuşkusuz 111 yıl önceki Çanakkale ruhudur. Bu ruh Türk milletinin çağlar ve zamanlar üstü kudretiyle eklemlenerek muhasara altında tutulan vatan topraklarına can vermiş, nitekim müstevli emel ve hedefler iman ve irade duvarına çarparak püskürtülmüştür. Çanakkale Zaferi beka onuruna ve istiklal şerefine sahip çıkma azim ve dirayetini fedakârca gösteren büyük bir milletin hak edilmiş mükâfatı olarak tezahür etmiştir. Bu kapsamda küresel siyasetin akış yatağı, tarihin ilerleyiş yönü, çoklu ve çok boyutlu stratejik ilişkilerin yörüngesi müessir şekilde değişime uğramıştır. Türk milleti Anadolu coğrafyasında teslim olmayacağını, boyun eğmeyeceğini, mukadderat ve mukaddesat kilidinin açılmasına göz yummayacağını Çanakkale'de dökülen şehit kanlarıyla ispat ve ibra etmiştir.

Asırlara sari milli akıl ve ahlakın terkibiyle; sabrın ve şükrün teşekkülüyle, aynı zamanda ustalıkla belirlenen savunma stratejisinin imanla yanıp tutuşan gönüllerle tekleşmesiyle Çanakkale geçilemez, ele geçirilemez olmuş; böylelikle süregelen savaşın seyri ve serencamı derinden etkilenmiştir.

Çanakkale yaşanmış bir destandan çok daha ötesidir. Bunun yanında Çanakkale bir şuurdur, bir duruştur, bir duyuştur, bir inanıştır; kökeni ve yöresi ne olursa olsun aziz millet varlığında kaynaşmış ve kucaklaşmış muhterem bir neslin milli birlik ve kardeşlik hissiyatında anıtlaşmasıdır.

Nihayet anıtlaşan bu mücadele mirası tam bağımsızlığın harcını karmıştır. Çanakkale'den 111 yıl önce körüklenen var oluş meşalesi önümüzü ve milli ömrü aydınlattığı müddetçe hiçbir muhasım odak Türk milletine ve Türkiye Cumhuriyeti'ne zincir vuramayacaktır.