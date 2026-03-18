Başkan Erdoğan'dan Çanakkale Zaferi mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Erdoğan paylaşımında Türkiye Yüzyılı hedeflerimize yürürken, ecdadın bıraktığı kutlu mirastan güç aldıklarını vurguladı. Erdoğan ayrıca Türk milletinin vatanını canı pahasına korumasının mazlum milletlere de ilham verdiğinin altını çizdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan, mesajında Çanakkale Zaferi'nin milletin birlik, inanç ve fedakârlık ruhunun en güçlü simgelerinden biri olduğunu vurguladı. "MAZLUM MİLLETLERE İLHAM VERİYOR" Çanakkale'de verilen mücadelenin sadece bir savaş olmadığını belirten Erdoğan, bunun aynı zamanda milletin bağımsızlık iradesinin tüm dünyaya ilanı olduğunu ifade etti. Anadolu'nun dört bir yanından cepheye koşan kahramanların, vatanı canları pahasına savunduğunu hatırlatan Erdoğan, bu direnişin mazlum milletlere de ilham verdiğini dile getirdi.

İşte Başkan Erdoğan'ın 18 Mart mesajı: "Milletimizin en şanlı destanlarından biri olan Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü büyük bir gurur ve heyecanla idrak ediyor, Çanakkale'yi geçilmez kılan kahramanlarımızı rahmetle, minnetle ve şükranla yâd ediyorum. Çanakkale, yalnızca bir savaşın değil; inancın, fedakârlığın, vatan sevgisinin ve millet olma şuurunun, bütün dünyaya ilan edildiği eşsiz bir destandır. Çanakkale'de iman dolu göğüslerin verdiği mücadele, milletimizin hürriyetinden ve bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğinin göstergesi ve tarihî bir dönüm noktası olmuştur. Anadolu'nun dört bir yanından gelerek vatan toprağını savunmak için cepheye koşan kahramanlarımız; kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla milletçe tek yürek olmuş, vatan toprağını canları pahasına savunmuştur. Ecdadımızın ortaya koyduğu bu büyük direniş, yalnızca vatanımızın değil, dünyanın dört bir yanında zulüm altında yaşayan mazlum milletlerin de kaderini değiştirmiştir. Çanakkale'de sergilenen kahramanlık, milletimizin kardeşliğinin, dayanışmasının ve ortak kaderinin en güçlü sembollerinden biridir. Bizler de bugün aynı ruh ve kararlılıkla, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize yürürken, ecdadımızın bize bıraktığı bu kutlu mirastan güç alıyoruz.