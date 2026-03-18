Başkan Erdoğan Umman Sultanı ile görüştü! Ana gündem İran

Giriş Tarihi: 18 Mart 2026 18:31 Son Güncelleme: 18 Mart 2026 19:10 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Başkan Erdoğan Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ABD-İsrail İran savaşı ele alınırken Umman ikili ilişkiler, bölgesel ve güvenlik konuları da görüşüldü. Erdoğan görüşmede, İran'a yönelik saldırılar ile akabinde İran'ın bölgedeki kardeş ülkelere mukabelesinin, bölgemizi daha önce benzeri görülmemiş bir güvenlik buhranıyla karşı karşıya bıraktığını, Umman'a yönelik saldırıları kabul edilemez bulduklarını ifade etti.