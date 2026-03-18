Başkan Erdoğan Umman Sultanı ile görüştü! Ana gündem İran
Başkan Erdoğan Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ABD-İsrail İran savaşı ele alınırken Umman ikili ilişkiler, bölgesel ve güvenlik konuları da görüşüldü.
TÜRKİYE ARABULUCULUKTA KARARLI
Başkan Erdoğan görüşmede, İran'a yönelik saldırılar ile akabinde İran'ın bölgedeki kardeş ülkelere mukabelesinin, bölgemizi daha önce benzeri görülmemiş bir güvenlik buhranıyla karşı karşıya bıraktığını, Umman'a yönelik saldırıları kabul edilemez bulduklarını ifade etti.
Erdoğan, Türkiye olarak mevcut durumda dahi ara buluculuk dahil diplomatik girişimlerden vazgeçilmediğini bu çabaların süreceğini belirtti.
MESCİD-İ AKSA ENGELLERİ KABUL EDİLEMEZ
Erdoğan , Netanyahu Hükümetinin Mescid-i Aksa'ya girişleri engellemesinin asla kabul edilemeyeceğini, Gazze'nin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu, Barış Kurulu çalışmalarının da iki devletli çözüm hedefiyle devam etmesi gerektiğini ifade etti.
Erdoğan görüşmede, Heysem Bin Tarık'ın Ramazan Bayramı'nı da kutladı.