Başkan Erdoğan baba ocağı Rize'de! Birlik ve beraberlik mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bayram tatilini memleketi Rize'de geçirecek. Erdoğan akşam iftar programı sonrası baba ocağı Rize'ye geçti. Rize'de birlik ve beraberlik çağrısında bulunan Erdoğan "Hep birlikte bir olalım, beraber olalım, iri olalım, kardeş olalım. Ramazan Bayramı'nı da inşallah birlik, beraberlik içerisinde kutlayalım." mesajını verdi. Erdoğan'ın pazartesi gününe kadar tatilini burada geçirmesi bekleniyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı'nı geçirmek ve bazı programlara katılmak üzere memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine geldi. BAŞKAN ERDOĞAN'A MEMLEKETİNDE YOĞUN İLGİ MEMLEKETLİLERİ İLE BULUŞTU Merkez Camisi önünde kendisini bekleyen hemşehrilerini eşi Emine Erdoğan ile selamlayan Erdoğan, makam aracından inerek, otobüse geçti.

Konuşmasına hemşehrilerini selamlayarak başlayan Erdoğan, şunları kaydetti:"Rabb'im bizleri ramazana kavuşturduğu gibi inşallah Ramazan Bayramı'na da kavuştursun. Artık fazla bir şey kalmadı. İnşallah Ramazan Bayramı'na da Rabbim bizleri kavuşturur ve böylece ramazana kavuşturduğu gibi bayramıyla da inşallah bizleri müşerref kılar." dedi.

Erdoğan sözlerini şu ifadelerle tamamladı: Bu duygular içerisinde Ramazan Bayramı'nı burada kutlamak için, sizlerle beraber olmak için şu anda aranızdayım. Rabb'im yar, yardımcımız olsun. Hep birlikte bir olalım, beraber olalım, iri olalım, kardeş olalım. Ramazan Bayramı'nı da inşallah birlik, beraberlik içerisinde kutlayalım." Erdoğan konuşmasının ardından otobüsten inerek makam aracıyla evine geçti.