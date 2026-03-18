AK Parti'nin Ramazan Bayramı programı netleşti

Giriş Tarihi: 18 Mart 2026 18:01 ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA

AK Parti'de Ramazan Bayramı bayramlaşma programı belli oldu. AK Parti'ye MHP, HÜDA PAR, Anavatan Partisi, BBP, DSP, İYİ Parti, Vatan Partisi, DEM Parti, Doğru Yol Partisi, Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi, Gelecek Partisi, Anahtar Parti ve DEVA Partisi ziyarette bulunacak. AK Parti ise siyasi partileri, 2 ayrı heyetle ziyaret edecek.