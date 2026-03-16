Şanlıurfa'da sel felaketinden acı haber: 1 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde etkili olan yağışların ardından sel oluştu. Sel sularına kapılan bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay, Viranşehir ilçesi Aşağı Sarpın Mahallesi kırsalında meydana geldi. Mahalleden geçen Curcup Deresinde bir erkek cesedi gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 50 yaşlarındaki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler bölgede güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Yapılan incelemelerde hayatını kaybeden kişinin Eyüp Uzma olduğu öğrenildi. Cenaze otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.