Cumhur İttifakı'ndan İsrail’e sert tepki: “Mescid-i Aksa’yı ibadete kapatmak barbarlıktır”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik tutumunun yalnızca Müslümanlara değil, insanlığın ortak değerlerine yönelik yeni bir saldırı anlamına geldiğini ifade etti.

Açıklamasında uluslararası topluma da çağrıda bulunan Çelik, insanlığın ortak değerlerini korumak için tüm dünyanın İsrail'in hukuksuz eylemlerine karşı ortak bir duruş sergilemesi gerektiğini ifade etti.

Çelik, Müslümanların Mescid-i Aksa'da ibadet etmesinin engellenmesinin barbarlık olduğunu vurgulayarak, İsrail'in bir kez daha uluslararası hukuku ihlal ettiğini söyledi.

"BU ZULÜM SON BULMALIDIR"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,"15 gündür kapalı tutulan ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın hüznü hepimizin, Müslümanım diyen herkesin yürek sızısıdır. Bu zulüm mutlaka son bulmalıdır." ifadesini kullandı.

Bahçeli, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, bir yanda 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in sonuna yaklaşırken, diğer yanda bin aydan daha hayırlı olduğu Kuran-ı Kerim'de müjdelenen Kadir Gecesi'yle müşerref olmanın buruk da olsa manevi güzelliğinin yaşandığını belirtti.

Ramazan ayının sulh ve sükunetinin her cepheden ihlal edilmesi, süregelen şiddet tonu yüksek savaş ve çatışmaların İslam alemini ağır şekilde hırpalayıp, yaralaması nedeniyle buruk olduklarını aktaran Bahçeli, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki iman ve inanç ölçülerimize müzahir ve münasip şekilde tezahürünü niyaz ve murat ettiğimiz birlik, dirlik ve dayanışma ruhundaki derin çatlaklar, bundan kaynaklanan pek çok sorun aşama aşama vasat bulmuştur. Huşuyla ve huzurla ihata edilmiş bir Ramazan ayını idrak etmek varken, uçuşan füzeler, hedef alınan masum insanlar, yıkıma maruz kalan stratejik altyapılar, devamlı çıta yükselten jeopolitik gerilimler, her yerinden hasar alan medeniyet mirası özelde din kardeşlerimizi, genel manada ise İslam ülkelerinin egemenlik haklarını rehin almıştır.

Tan yeri ağarıncaya kadar esenliğin var olacağına inandığımız Kadir Gecemizde acı, soykırım ve savaşların neden İslam coğrafyasında yuvalandığını samimi ve dürüst bir vicdan refakatinde sorgulamak, ahlaki ve tutarlı bir özeleştiri mekanizmasını devreye almak lazımdır. İçte dağınık olduğumuz müddetçe, aramızda nifak tohumları yeşerdiği sürece dışımızdan her türlü mütecaviz müdahalenin yapılacağını asla unutmamak asıl olmalıdır. Siyonist-emperyalist menşeli savaş ve cinayet makinesinin devamlı surette Müslüman kanı dökmesi, bunun yanı sıra İslam coğrafyasını savaş ve çatışma arenasına dönüştürmesi hunhar nitelikli kahredici bir kısır döngü olduğu kadar tahammülü imkansız tek yanlı zalimlik numunesidir. Geldiğimiz bu aşamada inanç hürriyetimize, insan olmaktan mütevellit tarihi haklarımıza sahip çıkmadığımız veya çıkamadığımız takdirde varlığımızın ve hayati çıkarlarımızın kademe kademe çiğneneceği çok açıktır."

"ANKARA İLE TAHRAN'IN UFKU AYNI YÖNE BAKMAKTADIR"

Ankara ile Tahran'ın ufkunun aynı yöne baktığını vurgulayan Bahçeli, "Ankara ile Bağdat ve Şam'ın, Kudüs ile Gazze'nin kaderi aynı ortak paydada birleşmektedir. 15 gündür kapalı tutulan ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın hüznü hepimizin, Müslümanım diyen herkesin yürek sızısıdır. Bu zulüm mutlaka son bulmalıdır." ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli, şunları kaydetti:

"Temennim, Siyonist-emperyalist kumpasların karanlık dehlizlerine düşmeden, kardeşlik şuurunun ikmaliyle derlenip toparlanmak, görüş açımızı kapatan kabus bulutlarını imanımızın itibar ve haysiyetiyle dağıtmaktır. Kadrini ve kıymetini hakkıyla ifa etmeyi ümit ettiğim bugünkü Kadir Gecemizde, kendimize dönerek yanlışların nerede yapıldığını, açıkların nerede verildiğini, zaaf ve zayıflıkların nerelerde tebarüz ettiğini temiz bir vicdan eşliğinde teşhis edip buna muvafık tedbirler almak tarihi bir sorumluluktur. Aziz Türk milletinin, Türk-İslam aleminin, yurt içinde ve yurt dışında yaşayan bütün aziz vatandaşlarımızın mübarek Kadir Gecesi'ni tebrik ediyor, dualarımızın ve müşterek hedeflerimizin potasında buluşmayı halisane şekilde diliyorum. Kadir Gecemiz mübarek olsun diyorum. Cenabıallah Türk milletinin, gönül ve kültür coğrafyalarımızda onurlu bir hayatın mücadelesini veren kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun diye dua ediyorum."

"MESCİD-İ AKSA'DA İBADETİ ENGELLEME GİRİŞİMİ, KABUL EDİLEMEZDİR"

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik uygulamalarına sert tepki göstererek, "Mescid-i Aksa'da ibadeti engelleme girişimi, kabul edilemez bir durum olup; sadece Müslümanlara değil, insanlığa karşı da saygısızlıktır ve uluslararası hukukun ihlalidir." ifadelerini kullandı.