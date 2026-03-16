Cevdet Yılmaz'dan Terörsüz Türkiye mesajı: "Yeni bir aşamaya girdik"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nın düzenlediği iftar programında Doğu ve Güneydoğu’daki kanaat önderleriyle bir araya geldi. “Terörsüz Türkiye’de yeni bir aşamaya girdik” diyen Yılmaz, silahların devreden çıkması ve sivil siyasetin güçlenmesi gerektiğini vurguladı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın parti binasında düzenlediği "Doğu ve Güneydoğu Kanaat Önderleri" adlı iftar programına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki kanaat önderleri ve dernek temsilcileri katıldı.

İftarın ardından yaptığı konuşmada terörsüz Türkiye sürecine değinen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Bölgemizde gerilim üreten, istikrarsızlık üreten ülkelerin karşısında Türkiye Cumhuriyeti adeta bir istikrar merkezi gibi konumlanmış durumdadır. Her soruna müzakereyle, diplomasiyle, barışla çözüm arayan bir konumdadır. Terörsüz Türkiye'de yeni bir aşamaya girdiğimizi söyleyebiliriz. Bu aşamada en önemli husus artık silahların bir kenara konması, silahların gölgesinde olmayan pratik sivil siyasetin güç kazanmasıdır. Demokratik siyaset içinde herkes kendisini vatandaşa anlatacak. Kim vatandaşı daha çok ikna edebiliyorsa onun dediği olacak. Ama silahların gölgesinde değil. Fikirlerin gücüyle, politikaların gücüyle herkes bunu yapmaya çalışacak" dedi.

"TÜRKİYE'NİN İHRACATI 36 MİLYAR DOLARDAN 273 MİLYAR DOLARA GELDİ" Ülkenin kalkınmasına da vurgu yapan Yılmaz, "2002 yılında tüm güneydoğunun ihracatı bütün illeri topladığınızda, güneydoğu 700 milyon doları bulmuyor. Geçen sene 12 milyar doları aştı. Türkiye'nin ihracatı 36 milyar dolardan 273 milyar dolara geldi. Güneydoğununki 600 küsur milyon dolarlardan 12 küsur milyar dolarlara geldi" diye konuştu.