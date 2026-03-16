Başkan Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşların Kadir Gecesi’ni tebrik etti.
Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Kadir'ini tebrik ediyor; bin aydan daha hayırlı olan bu müstesna gecenin bölgemiz başta olmak üzere tüm dünya ve insanlık için barışa, huzura, hayırlara vesile olmasını diliyorum. Gecemiz mübarek olsun" dedi.