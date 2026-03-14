İzmir'de 'ekosistem' tartışması: CHP'li vekil işgali mi koruyor?

İzmir Balçova’da 150 milyon dolarlık AVM yatırımı yapan iş insanı Mehmet Tekinalp, AVM bünyesindeki iki akaryakıt istasyonunun yaklaşık 7 yıldır işgal edildiğini iddia etti. Tekinalp, mahkemenin faaliyetlerin durdurulması yönündeki kararına rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ruhsat iptali yapmadığını savundu. Tartışma, siyasi baskı ve yerel yönetim sürecine yönelik iddialarla kamuoyunda gündeme geldi.

OLAYIN ARKA PLANI: BALÇOVA'DAKİ AVM VE AKARYAKIT İSTASYONU TARTIŞMASI

İş insanı Mehmet Tekinalp'in açıklamalarına göre, İzmir'in Balçova ilçesinde 2006 yılında yaklaşık 150 milyon dolar yatırım ile karşılıklı konumlanan iki alışveriş merkezi kuruldu.

Toplam 120 mağazanın yer aldığı AVM kompleksinde bulunan iki akaryakıt istasyonunun ise Esas Petrol tarafından işletildiği ve bu işletmenin yaklaşık 7 yıldır hukuki ihtilaf konusu olduğu öne sürüldü.

Tekinalp, söz konusu istasyonların işletme haklarının kendilerine ait olduğunu ve mevcut işletmenin hukuki dayanağı bulunmadığını iddia ederek konuyu yargıya taşıdıklarını açıkladı.

MAHKEME KARARI VE RUHSAT TARTIŞMASI

Tekinalp'in verdiği bilgilere göre, İzmir 4. Asliye Ticaret Mahkemesi akaryakıt istasyonlarının faaliyetlerinin sonlandırılması yönünde karar verdi.

Ancak Tekinalp, mahkeme kararına rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin istasyonlara verilen ruhsatı iptal etmediğini öne sürdü.

Bu durumun işletme hakkını kullanmalarını engellediğini savunan Tekinalp, yatırımın işletme süresinin 29 yıl ile sınırlı olduğunu, bu nedenle geçen sürenin ekonomik kayba yol açtığını ifade etti.

SİYASİ BASKI VE "EKOSİSTEM" İDDİASI

Tekinalp açıklamalarında, süreçte siyasi etkilerin bulunduğunu da iddia etti.

İddialara göre:

Esas Petrol'ün avukatlığını CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın oğlu Ozan Karaca yürütüyor.

Tekinalp, bu durum nedeniyle belediyedeki süreçlerin geciktirildiğini ileri sürdü.

Bu iddialar kamuoyunda "siyasi koruma" ve "yerel yönetim müdahalesi" tartışmalarını gündeme getirdi.

PROTESTO PANKARTI İLE GÜNDEME TAŞINDI

Tekinalp, yaşanan süreçte tepkisini kamuoyuna duyurmak için farklı bir yönteme başvurdu.

Balçova'daki AVM'nin iki yakasını birbirine bağlayan üst geçide pankart asarak mahkeme kararının uygulanmadığını öne sürdü ve yerel yönetimi eleştirdi.

Konu ayrıca köşe yazıları ve basın açıklamaları aracılığıyla ulusal medyada da gündeme geldi.



YEREL YÖNETİM VE HUKUKİ SÜREÇLERİN ÖNEMİ

Uzmanlara göre, Türkiye'de ticari yatırımlarla ilgili uyuşmazlıklarda mahkeme kararlarının uygulanması, ruhsat düzenlemeleri ve yerel yönetim yetkileri kritik rol oynuyor.

Akaryakıt istasyonları gibi özel izin gerektiren işletmelerde:

Belediyeler ruhsat düzenleme yetkisine sahip

Yargı kararlarının uygulanması ise idari süreçlerle bağlantılı ilerliyor

Bu tür anlaşmazlıklar çoğu zaman uzun süren hukuki ve idari süreçlere neden olabiliyor.

KONUNUN OLASI ETKİLERİ

Balçova'daki tartışmanın birkaç farklı boyutu bulunuyor:

Yatırım ortamı: Büyük ölçekli yatırımlarda hukuki süreçlerin yatırımcı güvenini etkileyebileceği belirtiliyor.

Yerel yönetim yetkileri: Belediyelerin ruhsat iptal süreçleri yeniden tartışılabilir.

Siyasi tartışmalar: Yerel yönetim ve siyaset ilişkisi kamuoyunda gündeme gelebilir.

İŞTE 5 SORUDA İZMİR'DEKİ 150 MİLYON DOLARLIK YATIRIMIN "İŞGALİ" OLAYI

İzmir Balçova'daki tartışma nedir?

Balçova'daki bir AVM kompleksinde bulunan iki akaryakıt istasyonunun işletme hakkı konusunda yatırımcı ile mevcut işletmeci arasında hukuki anlaşmazlık olduğu iddia ediliyor.

Mahkeme ne karar verdi?

İddialara göre İzmir 4. Asliye Ticaret Mahkemesi, akaryakıt istasyonlarının faaliyetinin sonlandırılması yönünde karar verdi.

Tartışmada belediyenin rolü nedir?

İş insanı Mehmet Tekinalp, belediyenin ruhsat iptal işlemini gerçekleştirmediğini iddia ediyor. Belediyeden konuya ilişkin resmi bir açıklama olup olmadığı kamuoyunda merak ediliyor.

Siyasi iddialar neden gündeme geldi?

Tekinalp, işletmeyi savunan avukatın bir milletvekilinin oğlu olduğunu belirterek süreçte siyasi etkiler bulunduğunu ileri sürdü.

Akaryakıt istasyonları neden özel ruhsata tabi?