Sözcü'nün kirli algısı belgelerle çöktü: Aydın Büyükşehir'den tokat gibi cevap

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet ve irtikap operasyonu kapsamında Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve imar müdürlerinin de aralarında bulunduğu 6 kişinin gözaltına alınması, CHP kanadında paniğe neden oldu.

Belediye önünde toplanarak yargı sürecini etkilemeye çalışan grup, o sırada bölgeden geçmekte olan itfaiye araçlarını hedef alarak kirli bir dezenformasyon sürecini başlattı.

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Sözcü gazetesi, haberi " CHP'den AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu'nun bağlı olduğu büyükşehir belediyesinin itfaiye ekipleri kalabalığı engelledi" ifadeleriyle servis ederek açık bir algı operasyonuna imza attı.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

İNTİHAR İHBARINA GİDEN EKİPLERİ HEDEF ALDILAR

Gerçekler, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı resmi açıklama ve kayıtlarla kısa sürede gün yüzüne çıktı. Söz konusu itfaiye araçlarının siyasi bir saikle değil, 112 Acil İhbar Merkezi'ne gelen bir "intihar" vakasına müdahale etmek üzere yola çıktığı belirlendi. Yapılan resmi duyuruda, "112 ihbar merkezine 12.53'te gelen intihar vakası üzerine itfaiye araçlarımız olay yerine intikal etmek üzere harekete geçmiştir.

Bu esnada toplanan gruptan araçların hareketini engellemek üzere bazı girişimlerde bulunulmuştur. Engellemelere rağmen araçlarımız çıkış yapmış ve vakaya müdahale edebilmiştir" ifadelerine yer verilerek, asıl engelleme girişiminin basın açıklamasını yapan grup tarafından itfaiye ekiplerine karşı yapıldığı tescillendi.

BELEDİYEDEN YALAN HABERE HUKUKİ İŞLEM

Algı operasyonuna soyunan karanlık odaklara karşı geri adım atmayan Aydın Büyükşehir Belediyesi, kamuoyunu yanıltan ve dezenformasyon içeren yayınlara karşı sert uyarıda bulundu. CHP ve CHP'ye yakın medya tarafından servis edilen "itfaiye basın açıklamasını engelledi" iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkarken, Sözcü gazetesinin yaptığı haberin bir kez daha algı operasyonu olduğu gözler önüne serildi. Belediye yetkilileri, kamuoyunu yanıltan yayınlara karşı hukuki sürecin başlatılabileceğini de duyurdu.