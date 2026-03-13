Mersin’de rüşvet iddiası: Paravan şirketlerle 16.5 milyon TL

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde ortaya atılan rüşvet ve usulsüzlük iddiaları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan’ın, paravan şirketler üzerinden belediye bütçesinden milyonlarca liralık ödeme yaptırdığı iddia edildi. İncelemelerde yaklaşık 16.5 milyon TL’lik kamu zararına yol açıldığı öne sürülüyor.

ÖNE ÇIKANLAR

PARAVAN ŞİRKET İDDİALARI NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Soruşturma dosyasına yansıyan iddialara göre, Mersin Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan'ın bazı şirketler aracılığıyla belediye bütçesinden ödeme yapılmasını sağladığı öne sürülüyor.

İddiaya göre Uyan, kendisi ve eşi adına satın alınan portakal, limon ve erik bahçelerinin bedellerini bazı şirket sahiplerine ödetti. Daha sonra bu şirketlere belediyeden hizmet alımı yapılmış gibi fatura kesildiği ve ödemelerin belediye bütçesinden gerçekleştirildiği ileri sürüldü.

Bu yöntemle belediye kaynaklarından milyonlarca liralık ödeme yapıldığı ve söz konusu işlemlerin soruşturma kapsamında incelendiği bildirildi.

MASAK İNCELEMESİ NE ORTAYA KOYDU?

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemelerde, Doğukan Uyan ve yakınlarının mal varlıklarında son yıllarda dikkat çekici artış olduğu iddia edildi.

İncelemelerde özellikle iki şirket dikkat çekti:

Mermet Otomotiv (Metin Çulcu'ya ait)

(Metin Çulcu'ya ait) Serhat Çınar (Mustafa Keskin'e ait)

Rapora göre bu şirketlerin aktif ticari faaliyetlerinin sınırlı olduğu, ancak 2022–2025 yılları arasında belediye ve iştiraklerine milyonlarca liralık fatura kestiği belirlendiği iddia edildi.

NARENCİYE BAHÇESİ ALIMLARI DOSYADA YER ALDI

Soruşturma dosyasına giren bazı işlemler dikkat çekici detaylar içeriyor.

Örneğin:

15 Nisan 2022'de Mezitli'de alınan 1.620 metrekarelik narenciye bahçesi için 207.500 TL ödemenin Metin Çulcu tarafından yapıldığı öne sürüldü.

için 207.500 TL ödemenin Metin Çulcu tarafından yapıldığı öne sürüldü. Ardından belediyeden aynı şirkete 260 bin TL ödeme gerçekleştirildiği iddia edildi.

Benzer şekilde Doğukan Uyan ve eşi Hülya Uyan adına alınan limon bahçelerinin bedellerinin de bağlantılı kişiler tarafından ödendiği ve karşılığında şirketlere belediyeden yüksek tutarlı ödemeler yapıldığı öne sürüldü.

7 MİLYON TL'LİK ÖDEME İDDİASI

Dosyada yer alan bir başka işlem ise 3 Mart 2023 tarihli narenciye bahçesi alımı oldu.

İddiaya göre:

280 metrekare büyüklüğündeki bahçenin bedelinin

7 milyon TL'lik kısmı Metin Çulcu ve Doğuş Dirik üzerinden ödendi.

Soruşturma kapsamında bu işlemlerin paravan şirketler ve şişirilmiş faturalar yoluyla gerçekleştirilen rüşvet ve kamu zararı mekanizmasının parçası olup olmadığı araştırılıyor.

BELEDİYELERDE USULSÜZLÜK SORUŞTURMALARI NASIL YÜRÜTÜLÜR?

Türkiye'de belediyelerdeki mali usulsüzlük iddiaları genellikle savcılık soruşturması, Sayıştay raporları ve MASAK incelemeleri ile araştırılır.

Bu süreçte:

Kamu kaynaklarının kullanımı incelenir

Şirket bağlantıları araştırılır

Fatura ve ihale kayıtları analiz edilir

Mal varlığı artışları değerlendirilir

Sabah'ın haberine göre; Bu tür soruşturmalar, kamu zararının ortaya çıkarılması ve sorumluların tespit edilmesi açısından kritik önem taşır.

VURGUN PLANI NASIL DEŞİFRE OLDU? İŞTE 5 SORU 5 CEVAP

Mersin Büyükşehir Belediyesi soruşturması nedir?

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde bazı belediye yöneticilerinin paravan şirketler aracılığıyla usulsüz ödeme yaptırdığı iddiasıyla yürütülen soruşturmadır.

Doğukan Uyan kimdir?

Soruşturma kapsamında adı geçen Doğukan Uyan, Mersin Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü olarak görev yaptığı belirtilen bir belediye yöneticisidir.

Paravan şirket nedir?

Gerçek ticari faaliyet yürütmeyen, genellikle finansal işlemleri gizlemek veya usulsüz para transferlerini örtmek amacıyla kullanılan şirketlere paravan şirket denir.

MASAK neden devreye girer?

MASAK, kara para aklama, mali suçlar ve şüpheli para hareketlerini incelemekle görevli resmi kurumdur.

Belediyelerde kamu zararı nasıl tespit edilir?

Kamu zararı; Sayıştay denetimleri, savcılık soruşturmaları ve mali incelemeler sonucunda belirlenir.