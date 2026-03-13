Ahmet Özer’in görevden uzaklaştırılmasına ilişkin davada karar

Bu süreçte İçişleri Bakanlığı tarafından Özer görevden uzaklaştırılmış ve Esenyurt Belediye Başkan Vekilliğine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy görevlendirilmişti.

Ahmet Özer, söz konusu işlemin hukuka aykırı olduğu iddiasıyla İstanbul 9. İdare Mahkemesi'nde dava açarak görevden uzaklaştırma kararının iptalini talep etti.

Mahkeme, 6 Şubat 2026 tarihli kararında davayı reddetti. Kararda, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Özer hakkında "PKK/KCK/YPG/YDG-H Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildiği hatırlatıldı.

Mahkeme değerlendirmesinde, davacı tarafından isnat edilen suçun görevle ilgili olmadığı yönündeki iddiaya yer verilmekle birlikte, terör örgütü üyeliği suçunun niteliği ve kamu görevine etkisi dikkate alındığında bunun kamu görevine engel teşkil eden ağır suçlar arasında yer aldığı vurgulandı.

Kararda ayrıca, belediye başkanları hakkında terör suçlarına ilişkin ciddi iddiaların bulunması halinde soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin sağlıklı yürütülmesi için görevden uzaklaştırmanın geçici bir tedbir olarak uygulanabileceği ifade edildi. Bu kapsamda belediye başkan vekili görevlendirilmesine ilişkin işlemin de hukuka uygun olduğu belirtildi.

İstanbul 9. İdare Mahkemesi, tüm bu gerekçeler doğrultusunda Ahmet Özer'in açtığı davada "davanın reddine" hükmetti.

TERÖR SORUŞTURMASI VE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA SÜRECİ

Davanın temelini, Ahmet Özer hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2024/162302 sayılı soruşturma dosyası oluşturuyor. Mahkeme belgelerinde Ahmet Özer'in, "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandığı, davanın konusunun ise İçişleri Bakanlığı Makamı'nın 31 Ekim 2024 tarihi ile görevden uzaklaştırılması ve yerine vekaleten atama yapılması işlemleri olduğu, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 127/4 ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddeleri uyarınca davacının geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmasına dair" işlemin iptalinin istendiği bilgileri yer aldı.

YARGIDAN AHMET ÖZER'İN İDDİALARINA RED KARARI

Ahmet Özer'in vekilleri aracılığıyla mahkemeye sunduğu dilekçelerde, yapılan işlemlerin Anayasa'daki demokratik devlet ilkesine aykırı olduğu ve terör örgütü üyeliği suçlamasının görevle ilgili olmadığı iddiaları mahkeme heyeti tarafından incelendi. Mahkeme kararında, Ahmet Özer'in iddialarına karşılık, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 23 Ocak 2026 tarihli kararıyla davacının "PKK/KCK/YPG/YDG-H Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığına ve mahkumiyetine karar verildiğine dikkat çekildi.

"KARAR SONUCU: DAVANIN REDDİNE"

Kararın sonuç kısmında, idarenin tesis ettiği işlemlerin yasal dayanaklarının yerinde olduğu vurgulandı. İstanbul 9. İdare Mahkemesi heyeti, Ahmet Özer'in yerine atanan isme dair yapılan değerlendirmede, Esenyurt Belediye Başkan Vekilliğine (İstanbul Vali Yardımcısı) Can Aksoy'un görevlendirilmesine dair davaya konu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır, "KARAR SONUCU: 1- Davanın REDDİNE;" şeklinde kesin bir hüküm kurarak Ahmet Özer'in taleplerini geri çevirdi. Kararda ayrıca, yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına ve kararın tebliğinden itibaren 30 gün içinde istinaf yolunun açık olduğuna dair ifadelere yer verildi.