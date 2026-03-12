Mossad ile bağlantılı 4 hesaba erişim engeli

İletişim Başkanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda, yurtdışı kaynaklı ve İsrail istihbarat servisi Mossad ile iltisaklı olduğu değerlendirilen 4 sosyal medya hesabına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından erişim engeli getirildi.

İran'a yönelik ABD ve İsrail ortak saldırısının ardından Türkiye'yi hedef alan dijital provokasyonlara karşı yürütülen çalışmalar kapsamında yeni bir adım daha atıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda, yurtdışı menşeili ve İsrail istihbarat servisi Mossad ile iltisaklı olduğu değerlendirilen bazı sosyal medya hesapları tespit edildi.

Söz konusu hesaplar Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından teknik ve istihbari yöntemlerle mercek altına alındı.

PSİKOLOJİK HAREKÂT YÜRÜTÜYOR



Yapılan incelemelerde hesapların Türkiye'yi hedef alan paylaşımlar yaptığı, kamuoyunda panik ve güvensizlik oluşturmayı amaçlayan psikolojik harekât faaliyetleri yürüttüğü ve sistematik şekilde dezenformasyon ürettiği belirlendi. Hesapların özellikle bölgedeki gelişmeleri manipüle ederek Türkiye aleyhine algı operasyonu yürütmeye çalıştığı tespit edildi. Yürütülen çalışmalar sonucunda tespit edilen 4 sosyal medya hesabına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından erişim engeli getirildi.



Yetkililer, milli güvenliği hedef alan ve Türkiye aleyhine sistematik dezenformasyon ürettiği değerlendirilen söz konusu hesapların dijital ağlarının da kapsamlı şekilde incelendiğini bildirdi. Yapılan ağ analizleriyle hesapların tüm bağlantı ve irtibatları tespit edilirken, soruşturmanın çok boyutlu olarak derinleştirileceği öğrenildi.



DİJİTAL GÜVENLİK KAPASİTESİ VURGUSU

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla dijital mecralarda yürütülen manipülasyon, provokasyon ve panik oluşturma amaçlı faaliyetlere karşı devletin kararlı mücadelesi sürüyor.

Uzmanlar ise söz konusu adımların, Türkiye'nin psikolojik harekât ve dezenformasyon girişimlerine karşı geliştirdiği stratejik dijital güvenlik kapasitesinin önemli bir göstergesi olduğunu vurguluyor. Devletin, milli güvenliği tehdit eden dijital faaliyetlere karşı teknik, hukuki ve kurumsal araçları eş zamanlı ve koordineli şekilde devreye aldığı ifade ediliyor.

