CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden at etli kavurma: İçinden çip çıktı

11 Mart'ta ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet suçlamaları kapsamında operasyon düzenlenen CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde büyük bir skandal yaşandı.

Yenişehir ilçesinde belediyeye ait yemek satış noktasından "et kavurma" satın alan bir vatandaş, ürünün içerisinde yabancı bir cisim fark etti.

Kavurmanın içinden çıkan çip (X)

YARIŞ ATINA AİT ELEKTRONİK ÇİP



Yapılan şikayet üzerine Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından inceleme başlattı. Yapılan ilk değerlendirmelerde, ürün içerisinden çıkan cismin bir yarış atına ait elektronik kimlik çipi olduğu belirlendi.

Yarış atı etinden kavurma yapıldığı ortaya çıktı (AA)

3 ŞUBAT VE 4 ŞUBAT 2026'DA DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ



Olayın ardından, CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait aşevinde 4 Şubat 2026 tarihinde resmi denetim gerçekleştirildi.

Denetim kapsamında, 3 Şubat 2026 tarihinde üretilen kavurmadan ve 4 Şubat 2026 tarihinde üretilen kavurmadan olmak üzere "Tek Tırnaklı Eti Tespiti" amacıyla 2 adet numune alınarak Mersin Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne gönderildiği bildirildi.