CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden at etli kavurma: İçinden çip çıktı
11 Mart’ta rüşvet ve ihaleye fesat soruşturmasıyla gündeme gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde yeni bir skandal ortaya çıktı. Yenişehir’de belediyeye ait yemek noktasından kavurma alan bir vatandaş, yemek içinde yabancı bir cisim buldu. İncelemede bunun yarış atına ait elektronik kimlik çipi olduğu belirlendi.
11 Mart'ta ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet suçlamaları kapsamında operasyon düzenlenen CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde büyük bir skandal yaşandı.
Yenişehir ilçesinde belediyeye ait yemek satış noktasından "et kavurma" satın alan bir vatandaş, ürünün içerisinde yabancı bir cisim fark etti.
YARIŞ ATINA AİT ELEKTRONİK ÇİP
Yapılan şikayet üzerine Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından inceleme başlattı. Yapılan ilk değerlendirmelerde, ürün içerisinden çıkan cismin bir yarış atına ait elektronik kimlik çipi olduğu belirlendi.
3 ŞUBAT VE 4 ŞUBAT 2026'DA DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Olayın ardından, CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait aşevinde 4 Şubat 2026 tarihinde resmi denetim gerçekleştirildi.
Denetim kapsamında, 3 Şubat 2026 tarihinde üretilen kavurmadan ve 4 Şubat 2026 tarihinde üretilen kavurmadan olmak üzere "Tek Tırnaklı Eti Tespiti" amacıyla 2 adet numune alınarak Mersin Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne gönderildiği bildirildi.
İŞLETMELERDEN ALINAN NUMUNELERDEN ÇIKMADI
Bunun üzerine aşevine et tedarik ettiği belirtilen işletmelerden de numuneler alınmış, ancak bu numunelerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı ifade edildi.
213 KİLOGRAM KAVURMA İMHA EDİLDİ
Öte yandan, aşevinde 4 Şubat 2026 tarihinde üretilen toplam 213 kilogram kavurma, analiz sonucunun pozitif çıkması nedeniyle imha edildi.
BAKANLIK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Bakanlık söz konusu işletmeyle ilgili olarak savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.