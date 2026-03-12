Başkan Erdoğan'a hakaret iddiasına CHP'li ilçe başkanı dahil 4 gözaltı!

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu hedef alan pankart ve afişlerle ilgili başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. CHP Nazilli Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Kemal Koç ile birlikte 4 kişi gözaltına alındı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu hedef alan pankart ve afişlerle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında CHP Nazilli Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Kemal Koç ile birlikte 4 kişi gözaltına alındı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu hedef aldığı belirtilen afişler sabah saatlerinde fark edilerek kaldırıldı. Afişlerde CHP Nazilli Gençlik Kolları Başkanlığı'nın logosunun yer aldığı görüldü.

Olayın ardından Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, pankartları astığı değerlendirilen kişi ya da kişileri tespit etmek için kentteki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Soruşturma kapsamında polis ekipleri önce CHP Nazilli İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Kemal Koç'u gözaltına aldı. Ardından gençlik kolları ilçe yönetiminde yer alan Y.Ç., A.Ö. ve E.İ. de "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine hakaret" suçlamalarıyla gözaltına alındı.

4 kişinin, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilmelerinin beklendiği öğrenildi.

AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Volkan Beyazıt ise yaptığı açıklamada pankartlara tepki gösterdi. Beyazıt, "Anladık, çıtanız da kapasiteniz de düşük ama bu kadarı da fazla. Silkelenin ve kendinize gelin artık. Siyaseti bu tür yöntemlerle kirletmeyin. Bunu yapan kanun tanımazlar elbet cezasını çekecektir. En güzel cevabı ise millet sandıkta verecektir" ifadelerini kullandı