Bakan Güler Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile görüştü

Giriş Tarihi: 12 Mart 2026 00:42

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid Bin Selman Bin Abdulaziz El Suud, bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel güvenlik konuları ele alındı.