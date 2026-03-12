CANLI YAYIN

Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği! Belçikalı mevkidaşı Prevot ile görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prévot ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgesel gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot (Foto: AA) Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot (Foto: AA)

BÖLGESEL KONULAR ELE ALINDI

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Prevot telefonda görüştü.

Görüşmede, "bölgedeki savaş ve arabuluculuk çalışmalarında gelinen noktanın" değerlendirildiği bildirildi.

