Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği! Belçikalı mevkidaşı Prevot ile görüştü
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prévot ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgesel gelişmelerin ele alındığı bildirildi.
BÖLGESEL KONULAR ELE ALINDI
Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Prevot telefonda görüştü.
Görüşmede, "bölgedeki savaş ve arabuluculuk çalışmalarında gelinen noktanın" değerlendirildiği bildirildi.