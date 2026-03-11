Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu YPG/PYD'nin eski Eş Başkanı Salih Müslim öldü. Terör örgütüne yakın kaynaklara göre 75 yaşındaki Müslim Erbil'de tedavi gördüğü hastane organ yetmezliğinden öldü.

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu YPG/PYD'nin eski Eş Başkanı Salih Müslim öldü. Terör örgütüne yakın kaynaklara göre 75 yaşındaki Müslim Erbil'de tedavi gördüğü hastane organ yetmezliğinden öldü.

TERÖRİST SALİH MÜSLİM KİM?

3 Mart 1951 tarihinde Suriye'nin Halep şehrinin Aynel Arab bölgesinde bulunan Şeyran köyünde doğan Salih MüslimİN çiftçilikle uğraşan ailesi Barazi aşiretine mensup olduğu biliniyor. Lise öğrenimini Halep'te tamamlayan Müslim, daha sonra İstanbul'a gitti. 1977 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

2010 yılında Irak'a kaçan Müslim, 2011'de yeniden Suriye'ye dönerek, buradaki olaylarda aktif rol oynadı ve terör örgütü YPG'nin sözde yöneticiliğini yaptı.