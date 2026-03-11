Tahran sokaklarında ABD ve İsrail’e öfke: Protesto çığlıkları yükseldi

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı savaşın 12. gününde Tahran’da protestolar düzenlendi. İranlı vatandaşlar başkentte sokaklara çıkarak ABD ve İsrail’e tepki gösterdi. A Haber Muhabiri Ekber Karabağ, protestolara katılan İranlılarla konuşarak meydanlardaki atmosferi ve vatandaşların mesajlarını ekranlara taşıdı.

İran'ın başkenti Tahran'da savaşın 12. gününde binlerce kişi sokaklara çıkarak ABD ve İsrail'e yönelik protesto gösterileri düzenledi. Özellikle İnkılab-ı İslami Meydanı çevresinde toplanan kalabalıklar sloganlar atarak tepkilerini dile getirdi.

A Haber Muhabiri Ekber Karabağ, meydandaki protestolarda İranlı vatandaşlara mikrofon uzatarak bölgedeki atmosferi ve halkın mesajlarını ekranlara taşıdı.

TÜRKİYE'YE MESAJ GÖNDERDİLER

Protestolar sırasında A Haber'e konuşan Türkçe bilen bir İranlı vatandaş, Türkiye'ye de mesaj gönderdi. İranlı vatandaş, "Türkiye kardeşlerimize, bacılarımıza İran payitahtı Tahran'dan, İnkılab-ı İslami Meydanı'ndan selam söylüyorum. Sizden merhaba diyorum. Siz de bizle birlikte İsrail'e ve Amerika'ya karşı olun. Biz Ayetullah'ul Uzma İmam Hamaney'in mateminde burada bulunuyoruz ve Türk kardeşlerimizden de Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'e karşı durmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"İSLAM GALİP OLSUN" MESAJI

İranlı vatandaş sözlerinin devamında İslam dünyasına birlik çağrısında bulunarak, "İslam piruz olsun, yani İslam galip olsun inşallah. Türk kardeşlerimize ve bacılarımıza selam gönderiyorum. İnşallah siz de her zaman sağ selamet olasınız" sözleriyle mesajını iletti.