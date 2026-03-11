Hem hakaret hem dezenformasyon: İmamoğlu'nun o hesabına soruşturma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu’nun açıklamalarının paylaşıldığı sosyal medya hesabına ilişkin soruşturma başlattı. Başsavcılık, tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun mesaj ve açıklamalarının yayımlandığı “@CAOIletisim” kullanıcı adlı Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi isimli X hesabını incelemeye aldı.
Yapılan değerlendirme sonucunda söz konusu hesap hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamaları kapsamında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü ve hesap üzerinden yapılan paylaşımların incelemeye alındığı bildirildi.