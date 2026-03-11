Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen operasyonla, milli güvenliği hedef alan ve psikolojik harekat yürüten "Terror Alarm" adlı X hesabına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından erişim engeli getirildi.

Yurt dışından yönetildiği tespit edilen ve Türkiye aleyhine sistematik dezenformasyon üreten hesap, deşifre olmamak için tam 4 kez kullanıcı adı değiştirerek faaliyetlerini sürdürmeye çalıştı. Ancak İletişim Başkanlığı'nın titiz takibi ve ağ analizleri sonucu hesabın tüm irtibatları mercek altına alınarak hukuki süreç başlatıldı.

PSİKOLOJİK HAREKATA GEÇİT YOK

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararıyla erişime engellenen hesap üzerinden yürütülen manipülatif ve panik amaçlı paylaşımlar durduruldu. Uzmanlar, bu adımın Türkiye'nin "Stratejik Dijital Güvenlik" kapasitesinin somut bir göstergesi olduğunu vurgularken, devletin teknik ve hukuki araçları eş zamanlı kullanarak milli güvenliği koruma noktasındaki refleksine dikkat çekti.

SIRADA DİĞERLERİ VAR!

Yetkililer, benzer yöntemlerle Türk milletinin huzurunu ve güvenliğini hedef alan, algı operasyonları yürüten diğer odakların da tek tek tespit edildiğini duyurdu. Dijital mecralarda Türkiye'ye yönelik yürütülen hibrit tehditlere karşı koordineli mücadelenin kararlılıkla devam edeceği bildirildi.