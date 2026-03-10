Katilin savunması 'pes' dedirtti! 'Öleceğini düşünmedim'

Sermin Bacak'ın tabutunu kadınlar taşıdı. (DHA)

'BİLSEYDİM BEN DE CANIMA KIYARDIM'

Olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan ve işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Ali Bacak'ın savcılıktaki ifadesine ulaşıldı.

Bacak ifadesinde, "Yaşadığımız kavgalar bir anda sebepsiz başlayan kavgalardır. Eşimin bana itiraz etmesine kızdığım için bu kavgalar sürmektedir. Eşim iş yerinde çalıştığı süre zarfında beni gelen, giden herkesten kıskanmaktaydı. Ben de normal düzeyde eşimi kıskanmaktayım, bu da aramızdaki tartışma konularından biridir. Eşimin olay sırasında yaralandığı bıçağın küçük oluşu, yarasının da aynı şekilde küçük bir yara olması sebebiyle öleceğini hiç düşünmedim. Öldüğünü bilseydim ben de canıma kıyardım. Üzerime atılı suçlamayı anlattığım şekilde kabul ederim. Ben eşimi çok seviyordum, eşimi öldürmeyi ya da ona zarar vermeyi aklımın ucundan dahi geçirmedim" dedi.