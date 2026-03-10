Haberler Gündem Haberleri İki TIR arasında feci son!

Kocaeli'nde geri giden bir TIR ile park halindeki bir başka TIR arasında sıkışan Engin Gökhan isimli vatandaş, feci şekilde can verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.