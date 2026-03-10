Başkan Erdoğan Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı el-Burhan ile görüştü!
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede Türkiye’nin, Sudan'ın toprak bütünlüğü ve siyasi birliğine önem verdiğini, Sudan ordusunun ülkedeki güvenliğin teminine yönelik gayretlerini de yakından takip ettiğini belirtti.
