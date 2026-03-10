Başkan Erdoğan'dan birlik mesajı: İbadethane bombalayan karanlık yapılara müsamaha yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dini azınlık temsilcileriyle iftarda bir araya geldi. Erdoğan açıklamasında burada yaptığı açıklamada "Türkiye, herkesin din ve vicdan hürriyetine sahip olduğu, cemaatlerin kendi kurumlarını yaşatabildiği ve karşılıklı saygının hakim olduğu örnek ülkedir" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dini azınlık temsilcileriyle iftarda bir araya geldi.

Fotoğraf-AA Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde: "Türkiye, herkesin din ve vicdan hürriyetine sahip olduğu, cemaatlerin kendi kurumlarını yaşatabildiği ve karşılıklı saygının hakim olduğu örnek ülkedir.

Fotoğraf-AA DEAŞ'VARİ YAPILARA MÜSAMAHAMIZ YOK Özellikle son yıllarda tırmanan İslam düşmanlığı hem bizim insanlarımızı hem de bir arada yaşama kültürünü açıkça tehdit ediyor. Cami, kilise, havra demeden bombalayan, ibadethanelere dahi saygısı olmayan DEAŞ'vari karanlık yapılara müsamahamız yoktur.