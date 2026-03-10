Bakan Çiftçi'den MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye ziyaret

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi Gazi Meclisimizdeki makamında ziyaret ettik. Nazik kabulleri ve İçişleri Bakanlığı görevimiz dolayısıyla ilettikleri hayırlı olsun dilekleri için kendilerine şükranlarımı arz ediyorum." ifadelerini kullandı.