Bakan Çiftçi'den MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye ziyaret
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi TBMM'de ziyaret ettiğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi Gazi Meclisimizdeki makamında ziyaret ettik. Nazik kabulleri ve İçişleri Bakanlığı görevimiz dolayısıyla ilettikleri hayırlı olsun dilekleri için kendilerine şükranlarımı arz ediyorum." ifadelerini kullandı.