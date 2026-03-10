AYM Başkanvekili belli oldu! İrfan Fidan kimdir?

Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği görev süresi dolan Hasan Tahsin Gökcan’ın yerine yapılan seçimde, yeni başkanvekili İrfan Fidan olarak belirlendi.

AYM BAŞKANVEKİLİ İRFAN FİDAN KİMDİR?

Fidan, 15 Temmuz 1974'te Ordu'nun Fatsa ilçesinde doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Ordu'da tamamladı. 1992 yılında kaydolduğu Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1996 yılında mezun oldu. 1997 yılında Ankara'da stajyer hakim olarak kamu görevine başladı. 1999 yılındaki staj dönemi başarıyla tamamlandı ve ardından sırasıyla Kayseri-Akkışla, Erzurum-Aşkale, Zonguldak-Çaycuma, Hatay-Dörtyol, İstanbul-Şişli ve İstanbul'da savcı olarak görev yaptı. 2012 yılında Terörle Mücadele Kanunu'nun 10. maddesi olarak görevlendirilen savcı atandı. 16 Ocak 2015 ile 26 Temmuz 2016 arasında İstanbul Başsavcı Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Daha sonra 27 Kasım 2020 tarihine kadar İstanbul Başsavcılığı görevini yaptı.

27 Kasım 2020 tarihinde Yargıtay atandı. 23 Ocak'ta Cumhurbaşkanı tarafından Anayasa Mahkemesi Hakimi olarak atandı. 2021 yılında seçildi ve 25 Ocak 2021 tarihinde göreve başladı.

Sayın İrfan Fidan evli ve iki çocuk babasıdır.